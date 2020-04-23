PrinCube – все сложилось

23 апреля 2020 г., 11:05

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Не секрет, что далеко не все инвестиционные проекты, продвигаемые на таких сайтах, как indiegogo.com, доводятся до стадии коммерческого продукта. Один из успешных примеров – ручной принтер PrinCube.



Это устройство пока доступно для приобретения за $109 со сроком доставки в мае, при обычной цене $199. Что же заставило обратить внимание на эту крошку? Дело в том, что PrinCube заявлен, как самый миниатюрный в мире принтер: его габариты 72х51х68, а масса – 110 грамм. Он способен печатать на широком спектре материалов и предметах даже с искривленными поверхностями. При знакомстве с возможностями PrinCube удивила и такая возможность, как нанесение временных татуировок.



Примечательно, что для нанесения рисунка на бумагу, сумку или чашку, нужно провести его по поверхности вдоль желаемого направления. Как заявляют разработчики, выравнивание выполняется автоматически с помощью встроенного оптического сенсора. Картинка формируется с помощью встроенной печатающей головки, базирующейся на струйной технологии. Доступны два типа головок – с водорастворимыми и гелиевыми красками. Вторые после высыхания устойчивы к смачиванию. Стоимость картриджа с водорастворимыми красками - $29, а с гелиевыми – $39.



Поскольку это WiFi-принтер, он позволяет работу как с компьютером, так и с мобильным телефоном. Это расширяет спектр его применения за пределы офиса или дома. Приложения для PrinCube имеются для Google Play и Apple AppStore.



Зарядка устройства выполняется через порт USB-C, по заявлению производителя, время автономной работы достигает 6 часов. Печать выполняется с максимальным разрешением 1200 dpi, формирование изображения выполняется каплями размером 3 пл либо 6,4 пл. Размер зоны печати при однократной проводке составляет не менее 1,3 метра, а при формировании нескольких строк – 3 метра. Общий объем печати с помощью одной головки составляет около 415 страниц формата A4.



По итогам сбора средств в поддержку проекта от 29620 человек было получено $4,685,235. Довольно наглядное подтверждение тому, что нужда в устройствах печати есть, хотя конечно сфера применения этого устройства очень необычна.

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