Премиум-класс формирует основную выручку рынка смартфонов Западной Европы

27 октября 2020 г., 11:02

Как полагают эксперты из Strategy Analytics, по итогам 2020 г. не менее 77% общей выручки рынка смартфонов Западной Европы сформируют устройства премиум-класса. Причем, уже в 2021 г. это соотношение увеличится до 80%.

Одной из главных движущих сил для сравнительно дорогих смартфонов на сегодняшний день является интерес к моделям с поддержкой 5G, таким, как Samsung Galaxy A90. Кроме того, повышенным спросом все еще пользуются доступные премиум-модели стандарта 4G, среди которых вне конкуренции — Apple iPhone SE (2020). Наконец, ряд китайских брендов в авангарде с Vivo и Xiaomi ведут агрессивную ценовую политику с целью расширить свое присутствие на этом весьма прибыльном рынке, что привлекает новых потребителей в премиум-сегмент.

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