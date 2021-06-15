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Представлены новые устройства в линейке графических планшетов Inspiroy

15 июня 2021 г., 15:40
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Представлены новые устройства в линейке графических планшетов Inspiroy

Компания Huion, являющаяся одним из крупнейших производителей и поставщиков цифровых графических планшетов и дисплеев с перьевым вводом, объявила о выпуске трех новых графических планшетов серии Inspiroy: RTS-300, RTM-500 и RTP-700.

Как отмечается, наряду с активной рабочей зоной эти новые планшеты имеют покрытие, сходное по своим свойствам с бумагой, которое значительно увеличивает трение между поверхностью и острием пера - это делает процесс рисования более реалистичным, чем когда-либо ранее.

Для серии Inspiroy RT было создано новое перо PW400, не требующее автономного питания. Оно также обладает более долговечным и устойчивым острием с частотой опроса 300 импульсов в секунду, благодаря чему эти планшеты являются самыми малоинерционными в ассортименте Huion. Кроме того, перо PW400 обеспечивает 8192 уровня чувствительности к давлению с поддержкой углов наклона до ±60°.

Производитель подчеркивает, что представленные графические планшеты, созданы с учетом интересов всех пользователей — от преподавателей онлайн-курсов, пишущих уравнения через Zoom, до любителей искусства, желающих публиковать свои работы в социальных сетях, подходят для любого желающего придать индивидуальные особенности своей жизни в цифровом мире. Настраиваемые клавиши / сенсорные кнопки (с сенсорной полосой в моделях RTM-500 и RTP-700) упрощают процесс редактирования и повышают его эффективность, позволяя пользователям задавать для этих кнопок наиболее часто используемые комбинации клавиш с целью обеспечения бесперебойного рабочего процесса и его оптимизации. Все планшеты могут настраиваться под правую или левую руку. Кроме того, эти графические планшеты совместимы с устройствами, работающими под управлением операционных систем Windows 7, macOS 10.12 и Android 6.0 или их более поздних версий. Данные планшеты функционируют только при постоянном подключении к совместимому устройству.

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