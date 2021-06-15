Intel представила устройство инфраструктурной обработки для ЦОД

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На стартовавшей вчера 5-дневной виртуальной конференции Six Five Summit, корпорация Intel представила свое видение модуля инфраструктурной обработки (IPU), позволяющего поставщикам облачных и коммуникационных услуг снизить накладные расходы, высвободить ресурсы памяти и центральных процессоров. Это безопасное, программируемое, стабильное решение, поможет им оптимально сбалансировать обработку и хранение.
Гвидо Аппенцеллер (Guido Appenzeller), технический директор, Data Platforms Group, Intel, назвал IPU новой категорией технологий, расширяющей возможности SmartNIC и одной из опор облачной стратегии своей компании.
IPU — это сетевое устройство, которое безопасно ускоряет и контролирует функции инфраструктуры в ЦОД с помощью программируемого оборудования. Оно позволяет облачным операторам перейти на полностью виртуализированную архитектуру при сохранении высоких производительности и предсказуемости.
Встроенная функциональность IPU предназначена для ускорения современных приложений, базирующихся на архитектуре микросервисов. По данным Google и Facebook на обслуживание коммуникаций между микросервисами может уходить до 80% циклов центрального процессора.
IPU предоставляет следующие возможности:
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Ускорение функций инфраструктуры, включая виртуализацию хранилища, виртуализацию сети и безопасность с помощью выделенных ускорителей протокола.
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Высвобождение ядер ЦП от ранее выполнявшихся ими функций виртуализации.
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Повышение эффективности использования ЦОД за счет гибкого размещения рабочих нагрузок.
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Ускорение развёртывание инфраструктурных функций благодаря их программной настройке.
«Сотрудничество с большинством провайдеров гипермасштабируемых решений уже позволило Intel стать лидером рынка IPU по объёму продаж с нашими компонентами Xeon-D, FPGA и Ethernet, — сказала Патти Куммроу (Patty Kummrow), вице-президент Data Platforms Group и генеральный менеджер Ethernet Products Group в Intel. — Первая IPU-платформа Intel на базе FPGA развёрнута у нескольких поставщиков облачных услуг, а наше первый ASIC IPU находится на стадии тестирования».
Компания сообщает, что готовит к выпуску дополнительные платформы IPU на основе FPGA и специализированных ASIC. Эти решения будут обеспечены мощной программной базой, которая позволит клиентам создавать передовое ПО для облачной оркестровки.
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