Intel представила устройство инфраструктурной обработки для ЦОД

15 июня 2021 г., 15:02

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На стартовавшей вчера 5-дневной виртуальной конференции Six Five Summit, корпорация Intel представила свое видение модуля инфраструктурной обработки (IPU), позволяющего поставщикам облачных и коммуникационных услуг снизить накладные расходы, высвободить ресурсы памяти и центральных процессоров. Это безопасное, программируемое, стабильное решение, поможет им оптимально сбалансировать обработку и хранение.

Гвидо Аппенцеллер (Guido Appenzeller), технический директор, Data Platforms Group, Intel, назвал IPU новой категорией технологий, расширяющей возможности SmartNIC и одной из опор облачной стратегии своей компании.

IPU — это сетевое устройство, которое безопасно ускоряет и контролирует функции инфраструктуры в ЦОД с помощью программируемого оборудования. Оно позволяет облачным операторам перейти на полностью виртуализированную архитектуру при сохранении высоких производительности и предсказуемости.

Встроенная функциональность IPU предназначена для ускорения современных приложений, базирующихся на архитектуре микросервисов. По данным Google и Facebook на обслуживание коммуникаций между микросервисами может уходить до 80% циклов центрального процессора.

IPU предоставляет следующие возможности:

Ускорение функций инфраструктуры, включая виртуализацию хранилища, виртуализацию сети и безопасность с помощью выделенных ускорителей протокола.

Высвобождение ядер ЦП от ранее выполнявшихся ими функций виртуализации.

Повышение эффективности использования ЦОД за счет гибкого размещения рабочих нагрузок.

Ускорение развёртывание инфраструктурных функций благодаря их программной настройке.

«Сотрудничество с большинством провайдеров гипермасштабируемых решений уже позволило Intel стать лидером рынка IPU по объёму продаж с нашими компонентами Xeon-D, FPGA и Ethernet, — сказала Патти Куммроу (Patty Kummrow), вице-президент Data Platforms Group и генеральный менеджер Ethernet Products Group в Intel. — Первая IPU-платформа Intel на базе FPGA развёрнута у нескольких поставщиков облачных услуг, а наше первый ASIC IPU находится на стадии тестирования».

Компания сообщает, что готовит к выпуску дополнительные платформы IPU на основе FPGA и специализированных ASIC. Эти решения будут обеспечены мощной программной базой, которая позволит клиентам создавать передовое ПО для облачной оркестровки.

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