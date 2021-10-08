Представлены NVMe SSD Micron 7400 для центров обработки данных

8 октября 2021 г., 12:35

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Компания Micron Technology объявила о выпуске NVMe SSD серии Micron 7400, обеспечивающеq гибкость форм-фактора, производительность уровня PCIe Gen4 и необходимый уровень безопасности для требовательных рабочих нагрузок центров обработки данных.



В представленном портфеле Micron предлагает, по ее заявлению, самый широкий выбор SSD для ЦОД.



Центры обработки данных продолжают развиваться благодаря быстрому росту объемов данных и увеличению количества приложений, требующих высокой производительности. Необходимость обрабатывать, анализировать и защищать данные, которые представляют собой ценный актив, способствует модернизации ЦОД, требуя новых уровней инноваций в области хранения данных.



«Нашим клиентам необходимо наращивать плотность и эффективность хранения данных для ведения их бизнеса, - отметил Джереми Вернер (Jeremy Werner), корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения хранения данных в Micron. - Серия Micron 7400 отличается гибкостью, позволяющей удовлетворять множество требований к совместимости приложений и систем, обеспечивая развертывание от периферии до облака».



Повышенная производительность и широкое распространение твердотельных накопителей в центрах обработки данных обусловливают потребность в новых оптимизированных форм-факторах для соответствия возникающим рабочим нагрузкам. Эти форм-факторы обеспечивают быстрое, надежное и доступное хранение данных в различных сценариях использования. Серия Micron 7400 включает единственный на рынке PCIe Gen4 M.2 22x80 мм с защитой от потери питания, а также 2,5-дюймовые твердотельные накопители U.3 для центров обработки данных толщиной 15 и 7 мм. В модельный ряд также входит три разных размера, включая новый E1.S Enterprise и форм-фактор SSD EDSFF, обеспечивающий большую плотность, оптимизированную для флэш-памяти производительность, а также улучшенные параметры питания и охлаждения. Такой широкий спектр вариантов означает, что заказчики могут перейти от традиционных серверов к серверам EDSFF высокой плотности с одними лишь твердотельными накопителями.



Предлагая широкий диапазон емкости от 400 ГБ до 7,68 ТБ, новое семейство накопителей может поддерживать различные приложения. Также имеются варианты по специфике использования - для поддержки приложений с интенсивным чтением и записью.



Твердотельные накопители Micron 7400 более чем вдвое увеличивают показатель количества операций ввода-вывода на Ватт и пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением. Обратная совместимость с системами PCIe Gen3 помогает упростить переход клиентов с платформPCIe Gen3 на Gen4. Накопитель предлагает поддержку 128 пространств имен для повышения масштабируемости виртуализированных сред, таких как гиперконвергентная инфраструктура и программно-определяемые хранилища. Решение также поддерживает развертывание Open Compute Project (OCP) для соответствующих сред.



Благодаря многолетнему опыту производителя в области безопасности, Micron 7400 SSD предлагает проверенные, основанные на стандартах функции, такие как TCG-Opal 2.01 и IEEE-1667, а также новые функции для защиты данных в рабочем режиме и при хранении. Эти улучшения помогают решить возникающие задачи, поскольку организации все чаще ищут лучшие варианты для защиты данных как в локальной, так и в облачной среде. Компания Micron разработала среду безопасного выполнения (Secure Execution Environment, SEE) для изоляции и обработки транзакций безопасности, чтобы расширить защиту от постоянно меняющегося набора моделей угроз. Отмечается, что SEE значительно повышает безопасность хранимых данных за счет использования выделенной памяти, безопасного кода и микропроцессора безопасности.

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