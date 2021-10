Veeam обновила флагманское решение

8 октября 2021 г., 11:55

Компания Veeam Software объявила о выходе новой версии флагманского продукта Veeam Backup & Replication, а также об обновлении продуктовой линейки, расширяющей возможности нативной работы с облаком.



Veeam Backup & Replication v11a — это обновление версии v11, выпущенной в первом квартале нынешнего года. На сегодняшний день это самое продвинутое и технологичное решение для защиты данных в облачных, виртуальных, SaaS, Kubernetes и физических средах, по уверениям производителя. С момента выхода решение получило более 300 000 активных установок.



Подчеркивается, что Veeam совершенствует свою платформу, повышая ее ценность для пользователей при переходе на облако, включая расширенную нативную защиту для AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform, интеграцию репозитория резервных хранилищ Veeam с Kubernetes и централизованное управление для защиты IBM AIX и Oracle Solaris. Veeam Backup & Replication v11a поддерживает еще большее количество платформ, включая Microsoft Windows Server 2022, и предлагает новые возможности, позволяющие обеспечивать защиту данных независимо от места их расположения. Наконец, усовершенствованная технология непрерывной защиты данных (CDP) предлагает расширенную поддержку VMware VSAN и VMware Virtual Volumes (vVOL), а также обеспечение требуемых целевой точки восстановления (RPO), целевого времени восстановления (RTO) и уровня обслуживания (SLA) в рамках одного интегрированного решения и вне зависимости от используемой технологии первичного хранения.



«Облако для многих компаний уже не является чем-то новым, - отмечает Денни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов. - Согласно нашему новому отчету о тенденциях в сфере облачной защиты данных Veeam Cloud Protection Trends Reporti, как минимум 40 % компаний перевели свои основные рабочие сервисы в облако уже более двух лет назад. Данные перемещаются, ИТ-платформы изменяются, и Veeam также постоянно развивается, чтобы следовать новым тенденциям и предлагать клиентам самые простые, гибкие, надежные и мощные решения для резервного копирования. Последние обновления и новые функции дадут нашим пользователям, которых уже свыше 400 000, новые возможности для защиты, восстановления и управления данными, где бы эти данные ни находились».



Veeam предлагает нативную облачную поддержку ведущих гипермасштабируемых публичных облаков – AWS, Microsoft Azure и Google Cloud – в рамках единой платформы для гибридных и мультиоблачных сред, обеспечивая непревзойденную простоту и возможности выбора при работе как с одним, так и с несколькими поставщиками. Новые функции и возможности Veeam Backup & Replication v11a (а также отдельных облачных продуктов) позволяют компаниям ускорить переход в облако, обеспечивая надежную защиту данных и возможность управления ими из единой консоли.



Речь идет о расширенных возможностях встроенного резервного копирования и восстановления теперь доступны для систем Amazon Elastic File System (Amazon EFS) и баз данных Microsoft Azure SQL. Автоматизация на основе политик облегчает управление и позволяет не использовать скрипты, а быстрое и гибкое восстановление данных обеспечивает непрерывность бизнеса.



Производитель уверяет в самой низкой стоимости хранения. Решение позволяет обеспечить долгосрочное хранение нативных облачных резервных копий не выходя за рамки бюджета. Поддержка Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Glacier, S3 Glacier Deep Archive, Microsoft Azure Archive Storage и Google Cloud Archive Storage позволяет сократить стоимость архивного хранения данных в 50 раз.



Защита зашифрованных резервных копий от вирусов-вымогателей и других киберугроз. Интеграция AWS Key Management Service (KMS) и Azure Key Vault, а также новая функция управления доступом на базе ролей (Role Based Access Control, RBAC) позволяет повысить безопасность и оптимизировать контроль над управлением доступом.



Централизация резервного копирования и восстановления в AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform с использованием единой простой в управлении консоли. Возможность восстановления любой резервной копии Veeam непосредственно в AWS, Azure, а теперь еще и в Google Cloud обеспечивает неограниченную облачную мобильность.



С появлением поддержки четвертого по счету гипервизора в рамках общедоступного поддерживаемого бета-функционала Veeam Backup & Replication v11a предлагает надежное интегрированное резервное копирование для Red Hat Virtualization (RHV). Благодаря этому клиенты могут создавать резервные копии виртуальных машин RHV с возможностью нативного отслеживания изменений и всегда будут готовы отреагировать на возможные сбои. За счет быстрого восстановления виртуальных машин RHV клиенты могут уверенно решать задачи восстановления, используя гибкое решение, нативно интегрированное в RHV.



Благодаря новому решению Veeam Backup для Nutanix AHV v3 Veeam расширяет запатентованную функцию мгновенного восстановления, распространяя ее на дополнительные гипервизоры. Теперь пользователи могут мгновенно восстанавливать резервные копии уровня образа, созданные любым продуктом Veeam, в виртуальную машину Nutanix AHV, что обеспечивает мгновенное аварийное восстановление. Для работы этой функции необходима Nutanix AHV 6 или более поздняя версия.



Компания Veeam продолжает добиваться значительных успехов в области резервного копирования серверов благодаря поддержке дополнительных платформ и возможностям, позволяющим сократить операции развертывания и управления. Благодаря поддержке систем Windows 10 21H1 и Windows Server 2022, клиенты могут использовать новейшие версии серверных и клиентских операционных систем Microsoft и быть уверены, что их данные будут успешно сохранены и восстановлены. Новые автоматизированные группы защиты группы дают пользователям возможность избежать потери данных для вновь добавляемых в ЦОД сервисов под управлением IBM AIX и Oracle Solaris.



Veeam ONE v11a теперь обеспечивает более глубокую аналитику в сфере защиты данных с фокусом на таких сферах как работа в облаке, безопасность и корпоративные возможности. Появившаяся недавно поддержка Veeam Backup для Google Cloud Platform предоставляет уведомления и отчеты, позволяющие отслеживать и оценивать эффективность облачного резервного копирования, а также позволяет по-новому взглянуть на неизменность данных, помогая смягчить последствия злонамеренных действий и киберугроз. Благодаря возможностям расширенной отчетности Veeam Agents для IBM AIX и Oracle Solaris, которыми в Veeam Backup & Replication v11a теперь можно управлять централизованно, корпоративные клиенты смогут получить подробное представление о текущей ситуации и расширенные возможности мониторинга и формирования отчетов.



На протяжении 15 лет, с момента своего основания, компания Veeam предлагает клиентам и партнерам возможность бесплатно попробовать свои продукты по модели Freemium. Новая консоль New Veeam Service Provider Console v6 продолжает данную традицию — это бесплатный продукт, который дает поставщикам облачных и управляемых услуг возможность предлагать клиентам сервисы BaaS («резервное копирование как сервис») и DRaaS («аварийное восстановление как сервис») при помощи централизованной веб-консоли. v6 предлагает поставщикам более глубокую интеграцию, позволяющую повысить продуктивность, включая интеграцию VCSP Pulse, что кардинально упрощает управление лицензированием и первичную настройку новых клиентов, а также поддерживает Veeam ONE и в ближайшем времени начнет поддерживать Veeam Backup для Microsoft Office 365.

