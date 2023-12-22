Кіберзловмисники в шкідливих розсилках експлуатують тему «Київстар»

22 декабря 2023 г., 14:25

0

Tweet

«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA) зафіксувала 21 грудня масове розповсюдження електронних листів з тематикою «Заборгованості за договором Київстар» та вкладенням у вигляді архіву «Заборгованість абонента.zip».

Зазначений ZIP-архів містить розділений на дві частини RAR-архів «Заборгованість абонента.rar», в якому знаходиться однойменний архів захищений паролем. В останньому знаходиться документ з макросом «Заборгованість абонента.doc».

У разі активації код макросу за допомогою оглядача файлів (explorer.exe) з використанням протоколу SMB здійснить завантаження на ЕОМ та запуск файлу «GB.exe». Своєю чергою зазначений файл є SFX-архівом, що містить batch-скрипт для завантаження з сервісу bitbucket та запуску виконуваного файлу «wsuscr.exe», обфускованого за допомогою SmartAssembly .NET, призначенням якого є дешифрування та запуск програми для віддаленого управління RemcosRAT.

Окрім того, зафіксовано розповсюдження листів з темою «Запит СБУ» та вкладенням у вигляді архіву «Документи.zip», що містить захищений паролем та розділений на три частини RAR-архів «Запит.rar». В останньому знаходиться виконуваний файл «Запит.exe». У випадку відкриття такого архіву та запуску виконуваних файлів ЕОМ може бути уражена програмою RemcosRAT.

Окрім типового для UAC-0050 розміщення серверів управління RemcosRAT на технічному майданчику малайзійського хостинг-провайдера Shinjiru, їх також розміщено в межах автономної системи AS44477 (Stark Industries Solutions).

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків