Виторг Micron зріс до 4,73 млрд дол., а збиток - до 1,23 млрд дол.

22 декабря 2023 г., 12:25

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Micron Technology оголосила результати за перший квартал 2024 фінансового року, який закінчився 30 листопада.



Виторг компанії склав 4,73 млрд дол. у порівнянні з 4,01 млрд дол. за попередній квартал і 4,09 млрд дол. за аналогічний період минулого року.



Чистий збиток за GAAP було зафіксовано на рівні 1,23 млрд дол. або 1,12 дол. на розбавлену акцію.



Грошовий потік від операційної діяльності склав 1,40 млрд дол. у порівнянні з 249 млн дол. у попередньому кварталі та 943 млн дол. за аналогічний період минулого року



«Високі показники діяльності та цінова політика компанії забезпечили кращі, ніж очікувалося, фінансові результати першого кварталу, - зазначив президент і генеральний директор Micron Technology Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra). - Ми очікуємо, що фундаментальні показники нашого бізнесу покращуватимуться протягом 2024 року, а на 2025 рік прогнозується рекорд компанії. Наша провідна в галузі високошвидкісна пам’ять для додатків штучного інтелекту для центрів обробки даних ілюструє силу наших технологій і дорожніх карт продуктів, і ми маємо всі можливості для того, щоб скористатися величезними можливостями, які штучний інтелект відкриває на кінцевих ринках».



Інвестиції в капітальні витрати склали 1,73 млрд дол. за квартал, що призвело до від’ємного скоригованого вільного грошового потоку у розмірі 333 млн дол. Micron закінчила квартал з грошовими коштами, ринковими інвестиціями та грошовими коштами з обмеженим використанням у розмірі 9,84 млрд дол.



Компанія прогнозує на другий квартал свого 2024 фінансового року виторг 5,30 млрд дол. ± 200 млн дол.

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