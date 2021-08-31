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Поставки графических процессоров для ПК выросли на 37%

31 августа 2021 г., 16:35
Поставки графических процессоров для ПК выросли на 37%

Согласно подсчетам аналитиков из Jon Peddie Research, во втором квартале 2021 г. глобальные поставки графических процессоров для компьютеров увеличились на 37% «YoY», до 123 млн чипов. В квартальном сравнении позитивная динамика составила 3,4%. При этом, рост поставок процессоров для ПК составил 42% «YoY».

Ведущие чипмейкеры отчитались улучшением результатов предыдущего квартала — рост AMD, Intel и Nvidia составил 2,3%, 3,6% и 3,8% соответственно.

Уровень использования GPU в ПК (интегрированные и дискретные GPU для настольных систем, ноутбуков и рабочих станций) по итогам второго квартала составил 117% (-0,1% «QoQ»).

Поставки графических карт для настольных систем сократились на 2,9% «QoQ».

Как ожидается, при среднегодовом росте в период с 2020 по 2025 г. в размере 3,5%, общая база используемых GPU в конце прогнозного периода увеличится до 3 318 млн шт. В ближайшие пять лет уровень проникновения дискретных GPU в ПК возрастет до 25%.

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