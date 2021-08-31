Kingston представила флеш-накопитель USB 3.2 Gen 1 ТБ со скоростью записи до 900 МБ/с

31 августа 2021 г., 16:05

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Компания Kingston Digital объявила о старте продаж первого в своем роде сверхпроизводительного флеш-накопителя USB 3.2 Gen 2 DataTraveler Max (DT Max), способного поддерживать рекордные скорости обмена информацией: до 1 000 МБ/с при чтении и до 900 МБ/с — при записи данных.



«DT Max обеспечивает беспрецедентную производительность и максимальное пространство для хранения информации, устанавливая новую планку для отрасли USB-C® флеш-накопителей и давая каждому пользователю возможность свободно творить, не отставая от современных требований к качеству контента», отметила, представляя новинку, менеджер по флеш-продуктам Kingston Карисса Блеген.



В частности, благодаря рекордно высокой скорости обмена данными, впечатляющей емкости до 1 ТБ и наличию разъема USB Type-C, DataTraveler Max позволяет быстро передавать и надежно хранить даже файлы высокого объема. Пользователи смартфонов и другой цифровой техники, теперь могут «на лету» обрабатывать HD-фотографии, видео 4K и 8K, аудиофайлы и другой контент.



Как отмечается, корпус устройства снабжен тактильными насечками, а его оригинальная конструкция позволяет защитить разъем, когда он не используется, и привести его в рабочее положение одним движением. Для дополнительного удобства при использовании в дороге, накопитель DT Max оснащен светодиодным индикатором состояния и брелоком для крепления к связке ключей.



USB-накопители DataTraveler Max доступны в моделях с объемом памяти от 256 ГБ до 1 ТБ и обеспечены 5-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой.



Ориентировочная дата поступления в продажу в Украине: 20 Сентября

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