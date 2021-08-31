Windows 11 стане доступною з 5 жовтня

31 августа 2021 г., 17:15

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Сьогодні компанія Microsoft оголосила дату виходу нової ОС Windows 11 — це 5 жовтня.



Підкреслюється, що Windows 11 буде доступна через безкоштовне оновлення на відповідних ПК з Windows 10. Крім того, деякі моделі ПК надійдуть у продаж уже з попередньо встановленою новою операційною системою Windows 11.



Як повідомляється в блозі Microsoft, Windows 11 дозволить підвищити продуктивність пристроїв і ефективність роботи з додатками.



Нагадаємо, що меню Пуск тепер дає доступ до користування хмарними можливостями та Microsoft 365, показує останні використовувані файли незалежно від того, на якому пристрої їх переглядав користувач. Snap Layouts, Snap Groups і Desktops забезпечують ще більш ефективну мультизадачність з оптимізацією екранного простору. Крим того, чат Microsoft Teams інтегрований в Панель завдань для швидкого й ефективного спілкування з близькими і колегами по роботі. Віджети та нова персоналізована стрічка на базі штучного інтелекту допомагають ще швидше отримувати важливу для користувача інформацію, в поєднанні з продуктивністю, швидкістю й ефективністю Microsoft Edge для продуктивної роботи в Мережі.



Як запевняє виробник, Windows 11 — поліпшена ефективна ОС Windows для геймерів. Вона розкриває весь потенціал пристрою завдяки таким технологіям, як DirectX12 Ultimate, DirectStorage та Auto HDR.



У Windows 11 з'явиться оновлень Microsoft Store у свіжому дизайні — буде простіше знаходити улюблені програми, ігри, фільми і серіали в безпечному цифровому просторі.Також триває впровадження Android-додатків у Windows 11 і Microsoft Store у рамках співпраці з Amazon і Intel. Для учасників програми Windows Insiders у дію тестування буде введено найближчими місяцями.



Windows 11 вийде з новими поліпшеними спеціальними можливостями для людей з особливими потребами.



Нова ОС оптимізована для швидкості, продуктивності і поліпшених можливостей цифрового пера, сенсорного і голосового введення.



Windows 11 — операційна система для гібридної роботи, яка адаптується під особливості та потреби користувача, з урахуванням останніх вимог безпеки; ІТ-адміністратори без будь-яких складнощів упораються з її розгортанням і управлінням — у новій версії ОС Windows, як і раніше, все буде просто і знайомо. Підприємства вже сьогодні можуть протестувати Windows 11 у попередній версії в Azure Virtual Desktop, а після відкриття загального доступу, і в новій Windows 365.



Процес безплатного оновлення до Windows 11 розпочнеться 5 жовтня і проходитиме в кілька етапів для підвищення якості. Спочатку оновлення буде доступним для нових пристроїв, які відповідають всім необхідним вимогам. Потім оновлення буде поширюватися на пристрої, що перебувають на ринку (на основі інтелектуальних моделей, які враховують відповідність апаратного забезпечення всім необхідним вимогам, показникам надійності, вікові пристрою та іншим факторам, що впливають на процес оновлення). Очікується, що всі відповідні пристрої отримають можливість безкоштовного оновлення до Windows 11 до середини 2022 року. Якщо у користувача є комп'ютер з Windows 10, який відповідає вимогам для оновлення, служба Windows Update повідомить користувачеві, коли воно стане доступним. Також можливо самостійно перевірити, чи готова Windows 11 для пристрою, перейшовши в Параметри> Windows Update і вибравши пункт Перевірити наявність оновлень.



Найближчим часом буде випущена нова версія додатка PC Health Check, для перевірки пристрою на сумісність з оновленнями. Про мінімальні системні вимоги Windows 11 можна дізнатися перейшовши за посиланням. Перед оновленням системи рекомендується перенести всі необхідні та важливі файли на One Drive.



Одночасно з датою релізу Windows 11, компанія Microsoft повідомляє про запуск нових функцій Microsoft Endpoint Manager для організацій, в яких IT-департамент централізовано керує пристроями. Тепер ця платформа допоможе оцінити готовність до Windows 11 і гібридної роботі в масштабі всієї інфраструктури компанії.



Користувачі ПК, які не хочуть оновлень і переходу на нову операційну систему, можуть продовжувати користуватися Windows 10. Підтримка системи буде до 14 жовтня 2025 року, наступне оновлення Windows 10 з'явиться в кінці цього року.

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