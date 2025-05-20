Постачання HDD стрімко зростуть до 2030 року

20 мая 2025 г., 18:29

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Нещодавно опублікований аналітичний прогноз свідчить про те, що попри деяке зменшення продажів сегмент HDD очікує швидке зростання в найближчі п'ять років.

Ці дані наводяться в останньому 174-сторінковому бюлетені Тома Кофліна (Tom Coughlin) Digital Storage Technology Newsletter, у якому розглядаються результати діяльності трьох постачальників HDD у першому кварталі 2025 року та прогнозуються обсяги постачання дискових накопичувачів до 2030 року.



У першому кварталі 2025 року компанія-лідер Western Digital відвоювала у Toshiba один пункт ринкової частки, адже обсяг постачання дискових накопичувачів та їхній обсяг в ексабайтах знизився, як порівняти з останнім кварталом 2024 року.

Так, у I кв. 2025 року було поставлено 29,7 млн дисків, що на 9,5% менше, ніж у попередньому кварталі (31,7 млн), водночас постачання дисків малої місткості скоротилося на 12%. Загальний обсяг відвантажених ексабайтів - 361,4 EB - знизився на 4,4% за той самий період. Загальний виторг постачальників жорстких дисків знизилася на 8,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 5,242 млрд дол.

Western Digital поставила 12,1 млн дисків і 179,8 EB, отримавши дохід у розмірі 2,294 млрд дол. та частку ринку в 42% штучному обчисленні. Компанія Seagate поставила 11,4 млн дисків і 143,6 EB, отримавши дохід 2,003 млрд дол. і частку ринку 40%. Зі свого боку Toshiba відвантажила 5,2 млн дисків і 41 EB, отримавши 18% ринку і 945 млн дол.

У квартальному обчисленні категорії постачання накопичувачів розрізняються за форматом:

Ноутбуки: зростання на 1,4%

Настільні комп'ютери: зростання на 1,4%

Споживча електроніка: зниження на 10,4%

Брендовані: зниження на 11,3%

Високопродуктивні корпоративні пристрої: зниження на 15,2%

Nearline enterprise: зниження на 11,3%

Загальний обсяг постачання 3,5-дюймових дисків знизився на 8,7% до 22,7 млн штук, а 2,5-дюймових - на 12,9% до 6 млн штук. Усе це відображає висхідну концентрацію галузі на створенні 3,5-дюймових Nearline HDD.

За оцінками аналітика, у I кв. 2025 року середня ціна продажу (ASP) зросла на 4,9% порівняно з попереднім кварталом. Таким чином, графік історії ASP, заснований на даних про ціни Seagate і WD, демонструє майже симетричну криву у вигляді ванни.



Том Кофлін зазначає: «Ціни на HDD зараз перебувають на рівні, що перевищує той, який спостерігався наприкінці 1998 року, завдяки підвищеному попиту на жорсткі диски великої місткості та збільшенню частки постачання таких дисків».

У звіті наводиться діаграма з високими, середніми та низькими оцінками постачання жорстких дисків до 2030 р, причому всі три показники зростають.



На думку Кофліна, з 2000 року щільність зберігання дискових накопичувачів збільшується на 20% на рік, причому з 2000 до 2010 року темпи зростання становили 40%, а потім до 2024 року темпи зростання вирівнюються і становлять близько 10% на рік.

У звіті є графік прогнозу щорічних постачань обсягу дискових накопичувачів, що показує різке зростання з 2024 по 2030 рік.



Загалом, якщо не брати до уваги неухильного витіснення HDD у ноутбуках і ПК, немає жодних ознак того, що SSD повністю витіснять жорсткі диски великої місткості в найближчому майбутньому.

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