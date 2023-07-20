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Понад 45 000 військовослужбовців пройшли безкоштовні тренування на системах UNITS

20 июля 2023 г., 16:35
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Понад 45 000 військовослужбовців пройшли безкоштовні тренування на системах UNITS

За даними Liga.net, українська компанія PSS by Logics7, яка виготовляє рішення для симуляторів вогневої підготовки під назвою UNITS, її мобільні симулятори автоматів, пістолетів та NLAW навчили вже десятки тисяч військовослужбовців.

Роботу над стрілецькими симуляторами (автомат Калашникова, пістолети "Форт" та ПМ) у PSS завершили ще до повномасштабного вторгнення. Але після його початку на запит військовослужбовців команда почала розробку важчого озброєння. Так повноцінний симулятор шведсько-британського протитанкового комплексу NLAW вони розробили майже за місяць.

Зараз арсенал модулів зброї налічує 26 позицій, до яких входить стрілецька зброя, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси, переносні зенітно-ракетні комплекси, протитанкові керовані ракети. Це ваго-габаритні макети, повністю ідентичні справжній зброї.

"Це дозволяє бійцям досконало вивчати зброю і тренувати м’язову пам’ять, що допоможе їм ефективно виконувати поставлені бойові задачі", – кажуть у компанії. Тренажер дозволяє імітувати стрільбу на 15-2000 метрів з урахуванням реальної балістики та будує балістичні траєкторії пострілу з урахуванням відстані, сили вітру, температури повітря.

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