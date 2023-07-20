Подальшим розвитком систем Intel NUC займеться ASUS

20 июля 2023 г., 17:30

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Раніше проходила інформація про те, що Intel припиняє прямі інвестиції в бізнес Next Unit of Computing (NUC) та передає цей бізнес MiTAC.

Але тепер компанія випустила офіційний реліз з цього приводу.

Intel і ASUS підписали угоду про виробництво, продаж і підтримку лінійки систем NUC з 10 по 13-те покоління, а також про розробку майбутніх інноваційних моделей систем NUC.

«Наша команда розробників систем NUC створила унікальні продукти, які стимулювали інновації на ринку надмалих форм-факторів. Оскільки наша стратегія спрямована на те, щоб дати можливість партнерам по екосистемі продовжувати інновації та розвиток систем NUC, нашим пріоритетом є забезпечення плавного переходу для наших клієнтів і партнерів. Я з нетерпінням чекаю, що ASUS продовжить поставляти виняткові продукти та підтримувати наших клієнтів систем NUC», зазначив Сем Гао (Sam Gao), віце-президент Intel і генеральний директор підрозділу Intel Client Platform Solutions.

Також наголошується, що Intel спрямовує свою стратегію на те, щоб дати можливість партнерам екосистеми продовжувати інновації та розвиток лінійки систем NUC. Досвід компанії ASUS та її репутація постачальника найкращих у галузі міні-комп’ютерів роблять її ідеальним партнером для продовження інновацій та розвитку систем NUC.

«Дякуємо Intel за довіру до нас у просуванні лінійки систем NUC. Я впевнений, що ця співпраця розширить і прискорить наше бачення міні-ПК, значно розширивши нашу присутність у таких сферах, як AI та AIoT, - заявив Джо Сьє (Joe Hsieh), операційний директор ASUS. - Ми прагнемо забезпечити відмінну підтримку та обслуговування, які очікують користувачі систем NUC».

Відповідно до запропонованої угоди, ASUS отримає неексклюзивну ліцензію на розробки лінійки систем NUC від Intel, що дозволить їй виробляти і продавати системи NUC 10-13-го поколінь, а також проводити майбутні розробки системи. Це дозволить ASUS забезпечити безперервність продуктів і підтримки для клієнтів систем Intel NUC.

Компанія ASUS створить новий бізнес-підрозділ під назвою ASUS NUC BU.

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