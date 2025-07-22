«Сталеві союзники» - спільний збір МЗС та UNITED24 на наземні роботизовані платформи

22 июля 2025 г., 12:25

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У рамках першого дня наради керівників дипломатичних установ Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив запуск збору коштів на закупівлю наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених на фронті. Збір на забезпечення українських підрозділів роботами, що рятують життя, запустили Міністерство закордонних справ України та UNITED24.





До збору долучаться усі дипломатичні установи України в усіх частинах світу разом із громадами та партнерами.





«Українська дипломатія щодня працює заради нашої оборони. Ми систематично досягаємо конкретних домовленостей із партнерами щодо систем ППО, техніки, боєприпасів, інвестицій у наш ОПК. Підтримка оборонних технологій, зокрема наземних роботизованих систем, масштабуватиме унікальні інновації задля збереження життя. Дипломатія підтримує наше військо і наш збір – прямий внесок у посилення обороноздатності», – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.





На фронті наземні роботизовані комплекси здатні виконувати завдання в особливо небезпечних і важкодоступних місцях. Це не лише підвищує ефективність операцій, а й допомагає захищати українських військових від ворожих безпілотників та артилерійських обстрілів.





У межах збору кошти збиратимуть на різні моделі роботів, серед яких Targan 300, «Воля-Е», TerMIT, Ardal 920, Ratel H, «Змій», Bro-1409, Thor 1000/800, «Тесля».





Евакуаційні роботи вивозять поранених із передової, не наражаючи на небезпеку рятувальні групи.





Роботи-логісти – це універсальні платформи, які доставляють провізію, боєприпаси та спорядження до позицій. Вони також можуть встановлювати засоби радіоелектронної боротьби та системи дистанційного відеоспостереження.





Роботи-розміновувачі допомагають у розвідці, спостереженні та розмінуванні. Вони нейтралізують пастки, протипіхотні й протитанкові міни, забезпечуючи безпечний прохід для військ і техніки. Десять роботів «Змій» можуть очищати до 20 гектарів щоденно.





Наземні роботизовані системи стали незамінними у сучасній війні. Вони зменшують ризики для життя людей і відкривають новий рівень технологічної переваги на полі бою.





Підтримайте цей новий збір коштів і допоможіть врятувати життя українських захисників.

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