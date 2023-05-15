Понад 100 українських розробників подали заявки до defense-tech кластера Brave1

15 мая 2023 г., 10:25

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Нещодавно в Україні було надано страт defensetech-кластеру Brave1. Це єдина платформа для компаній, держави, військових, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто наближає перемогу через технології.

За 2 тижні роботи кластера вже надійшло понад 100 заявок від українських виробників.

Детальніше про результати Brave1, використання технологій на полі бою та проєкт «Армія дронів» розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

«Зараз в Україні зароджується велика сфера defense-tech, яка із часом впливатиме на економіку країни. Brave1 - важливий крок у розвитку галузі. Ми отримали вже понад 100 заявок від українських компаній. Команда кластера працює над тим, щоб допомогти з експертизою, інтегрувати розробки в закупівлі, сприяти масштабуванню. Впевнений, що в Україні буде ще більше технологій, які змінюють ситуацію на фронті, наближаючи перемогу. Інновації народжуються там, де є свобода, децентралізація, можливість креативним людям проявити себе. У цьому сила нашої країни», — зазначив Михайло Федоров.

За словами міністра, Brave1 дасть поштовх і можливості для розвитку defense-tech технологій. Кожна людина, у якої є інноваційне рішення в інтересах сил оборони і безпеки, може зареєструвати заявку в кластері, отримати військову експертну думку від Генштабу ЗСУ, Міноборони чи Мінстратегпрому. Або ж грант, щоб вкласти кошти в продукт, державний контракт, інвестиції.

«Зараз все більше міжнародних інвесторів зацікавлені в розвитку БПЛА. Створюються венчурні фонди, які вкладатимуть кошти в defense-tech. Розвиваються інституції, які підтримують українські інноваційні продукти. Уже сьогодні технології змінюють правила воєнних дій. Коли ця система запрацює на повну потужність, ми зможемо мати вагому перевагу на полі бою завдяки технологіям», — додав Федоров.

Окрім цього, Михайло Федоров розповів про роботу Армії дронів. У межах проєкту вже законтрактували 3839 комплексів БПЛА на понад 4,3 млрд грн. Також у березні в складі ЗСУ були створені перші три окремі роти ударних БПЛА, які змінюють структуру застосування технологій на полі бою. Вони вже показали потужні результати на фронті. А нещодавно укомплектували 8 нових ударних рот. Військовим передали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони українського виробництва.

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