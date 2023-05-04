PON розглядається як ключовий фактор підвищення енергоефективності

4 мая 2023 г., 16:35

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За результатами опитування, проведеного Omdia серед представників телекомунікаційних компаній, велика їх частина розглядає технологію PON як ключову частину програм енергоощадження. Виступаючи на вебінарі Light Reading, що відбувся днями, головний аналітик Omdia Джулі Кунстлер заявила, що технологія PON ефективна з точки зору оптоволокна, проста в оновленні й володіє високим ступенем безпеки. За її словами, оператори приділяють велику увагу PON наступного покоління, зокрема, XGS PON. Однак у багатьох телекомунікаційних компаніях впровадження PON стикається з організаційними перешкодами через переконання, що ця технологія призначена перш за все для сфери споживчих послуг, а також через те, що спостерігається істотна розрізненість між сервісами для приватних осіб та бізнесу.



Анурадха Удунувара (Anuradha Udunuwara), старший архітектор корпоративних рішень у Sri Lanka Telecom, який взяв участь у цьому заході, повідомив, що вартість енергії стала більш серйозною проблемою за останні 12 місяців після різкого підвищення тарифів на електроенергію. У зв'язку з цим технологія PON отримала додаткову перевагу. Крім того, PON розглядається як «архітектурний варіант», який може підтримувати розгортання FTTX, всупереч поширеному переконанню, що PON призначена лише для FTTH. Очікується, що у довгостроковій перспективі послуги зійдуться на єдину технологію доступу.



Використовуючи цю оптичну розподільну мережу не тільки для житлових приміщень, оператори вже перейшли до конвергентного доступу. «Ви отримуєте більше прибутків від єдиної мережі доступу. Вам необхідно модернізувати єдину мережу. Ви покращили оптику та покращили енергоощадження», резюмувала Джулі Кунстлер.

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