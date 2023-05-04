HPE спростить брендінг свого продуктового портфоліо

4 мая 2023 г., 17:45

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Як повідомив Джим Джексон (Jim Jackson), директор з маркетингу Hewlett Packard Enterprise, компанія має намір спростити архітектуру свого бренду, щоб полегшити вибір найбільш підходящих рішень





«Ми прагнемо до єдиного клієнтського досвіду, що надається через одну інтегровану платформу, лідируючи з брендами Hewlett Packard Enterprise та HPE GreenLake, що пропонують периферійні хмарні платформи. Трансформація нашого портфоліо для надання всього як послуги - це стратегія, яку наш генеральний директор Антоніо Нері (Antonio Neri) оголосив у 2019 році, щоб спростити досвід для наших клієнтів», наголосив він. Щоб прискорити реалізацію цієї стратегії, компанія анонсувала ще один крок - спрощення архітектури наших брендів та стратегії неймінгу.





Сьогодні у HPE є 29 брендів продуктів і послуг, протягом наступних трьох років компанія має намір консолідувати портфоліо під брендами Hewlett Packard Enterprise та HPE GreenLake. Також будуть використовуватись наступні бренди продуктів та послуг, щоб полегшити клієнтам впевнений вибір рішення, яке найкраще відповідає їхнім потребам: HPE ProLiant Compute, HPE Cray Supercomputing, HPE Alletra Storage, HPE Aruba Networking, HPE Ezmeral Software та HPE Services.





Враховуючи важливість Aruba в портфоліо периферійних і хмарних рішень, компанія приділить особливу увагу включенню їх в нову архітектуру бренду.





Щоб звести до мінімуму збої в процесі трансформації, HPE буде впроваджувати ці зміни через природний хід бізнесу протягом наступних трьох або близько того років.





«Пропонуючи меншу кількість брендів у поєднанні з описовими назвами, ми полегшимо клієнтам розуміння того, які продукти та послуги підходять саме їм, знатимемо, що саме розроблено для їхнього поєднання та яким є їхній природний шлях до оновлення. Подібно до того, як Hewlett Packard Enterprise пропонує збалансований портфель продуктів і послуг, що задовольняє потреби клієнтів від периферії до хмарних технологій, наша нова архітектура бренду досягає правильного балансу простоти, гнучкості та впізнаваності», резюмував Джим Джексон.

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