 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна посіла п’яте місце у рейтингу розвитку цифрових державних послуг

20 сентября 2024 г., 16:35

Україна посіла п’яте місце у рейтингу розвитку цифрових державних послуг

Міжнародний рейтинг E-Government Development Index, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, цього року Україна п’яте місце за рейтингом Online Services Index, а також перше – за показником E-Participation. Він вимірює, наскільки громадяни готові долучатися до державних процесів через онлайн-платформи.

Цифровізація стала невіддільною частиною життя українців – у застосунку Дія вже 20,9 млн користувачів, для яких доступні 21 документ та понад 30 сервісів. А на порталі Дія майже 6 млн людей отримують більш ніж 120 прозорих послуг.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  