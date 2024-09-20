Україна посіла п’яте місце у рейтингу розвитку цифрових державних послуг

20 сентября 2024 г., 16:35

Міжнародний рейтинг E-Government Development Index, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, цього року Україна п’яте місце за рейтингом Online Services Index, а також перше – за показником E-Participation. Він вимірює, наскільки громадяни готові долучатися до державних процесів через онлайн-платформи.

Цифровізація стала невіддільною частиною життя українців – у застосунку Дія вже 20,9 млн користувачів, для яких доступні 21 документ та понад 30 сервісів. А на порталі Дія майже 6 млн людей отримують більш ніж 120 прозорих послуг.

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