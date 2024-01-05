Пішов з життя Ніклас Вірт, розробник Pascal, Modula, Oberon

5 января 2024 г., 11:35

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Прийшла сумна новина - на Новий рік помер Ніклас Вірт, якого вважають творцем мови програмування Pascal. Сталося це приблизно за півтора місяця до його 90-річчя.



Ніклас Еміль Вірт (Niklaus Emil Wirth) народився у Вінтертурі, Швейцарія, 15 лютого 1934 року. У 1959 році він отримав ступінь бакалавра в Цюрихській вищій технічній школі, до якої він повернувся пізніше і де було проведено багато його важливих досліджень.



У 1960 році Вірт здобув ступінь магістра в Університеті Лаваля в Канаді, а в 1963 році - докторський ступінь в Університеті Берклі. Наступні чотири роки він жив у Каліфорнії, працюючи доцентом комп'ютерних наук у Стенфордському університеті. За цей час він працював над своїми першими двома мовами програмування: Euler у 1965 році та PL/360, опублікованою у 1968 році.



Потім його запросили до робочої групи, яка планувала наступну ітерацію мови програмування ALGOL, що мала замінити ALGOL 60. Однак його пропозицію було відхилено на користь більш складного варіанту. На базі своєї розробки Вірт презентував у 1970 році мову під назвою Pascal.



У 1976 році Вірт назвав свою наступну мову Modula, але її швидко замінили на Modula-2, яка вийшла роком потому і стала важливою для розвитку всієї індустрії.



Ніклас Вірт провів дві однорічні відпустки в Каліфорнії в Xerox PARC, першу в 1976-1977 роках і другу в 1984-1985 роках. Натхненний побаченим, після повернення до Цюриха він створив систему Oberon - це і мова програмування, і середовище розробки, і повноцінна операційна система, реалізована сама по собі.

Більш детально про Нікласа Вірта та про Oberon у статі Андрея Зубінського "Oberon — «космос» Никласа Вирта"

Одно з останніх розгорнутих інтервью Нікласа Вірта

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