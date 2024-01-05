VESA оновила стандарт адаптивно-синхронізованих дисплеїв підтримкою двох режимів

5 января 2024 г., 13:15

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Асоціація стандартів відеоелектроніки (VESA) оголосила про публікацію оновленої версії специфікації Adaptive-Sync Display Compliance Test Specification (Adaptive-Sync Display CTS), яка є першим відкритим публічним стандартом для визначення продуктивності дисплеїв зі змінною частотою оновлення екрана. Версія 1.1a Adaptive-Sync Display містить оновлені процедури тестування та підтримку логотипа для нової категорії дисплеїв, що можуть працювати з різною максимальною частотою оновлення під час зниження роздільної здатності. Ця опціональна підтримка тестування та логотипів "Dual Mode" дає змогу OEM-виробникам дисплеїв із відповідним обладнанням сертифікувати свої продукти за двох різних наборів роздільних здатностей і частот оновлення (наприклад, 4K/144 Гц і 1080p/280 Гц).



Adaptive-Sync Display v1.1a також містить оновлення, що дає змогу OEM-виробникам дисплеїв одержати сертифікацію з вищою частотою оновлення AdaptiveSync Display для дисплеїв, які підтримують "розігнаний" або прискорений режим, що не ввімкнений за замовчуванням у заводській конфігурації. У таких випадках розігнаний режим має підтримувати GPU з підтримкою Adaptive-Sync у непатентований спосіб, а дисплей має пройти всі суворі тести на відповідність Adaptive-Sync Display як у заводському режимі за замовчуванням, так і повністю повторно в розігнаному режимі. Зміни, що стосуються подвійного режиму і розгону, внесені в Adaptive-Sync Display CTS v1.1a, стосуються тільки програми з логотипом VESA Certified AdaptiveSync Display; вони не стосуються програми з логотипом VESA Certified MediaSync Display. На сьогодні понад 100 продуктів пройшли сертифікацію на відповідність стандарту Adaptive-Sync Display. https://www.adaptivesync.org/certified-products/.



За словами Роланда Вустера (Roland Wooster), голови цільової групи VESA Display Performance Metrics Task Group, відповідальної за Adaptive-Sync Display CTS, і представника асоціації від корпорації Intel за технологіями HDR і Adaptive-Sync Display, "донедавна більшість дисплеїв не мали змоги працювати на різних частотах оновлення за умови зниження роздільної здатності, натомість вони працювали на частоті оновлення, яку підтримує їхня фізична максимальна роздільна здатність. Користувачі, зацікавлені як у високопродуктивних іграх, так і у створенні контенту, фото- і відеомонтажі, часто опинялися перед складним вибором: придбати дисплей із низькою затримкою і високою частотою оновлення або дисплей із вищою роздільною здатністю. Сьогодні на ринку з'являється все більше дисплеїв, які дають змогу користувачам отримати найкраще з двох світів. Оновлений стандарт VESA Adaptive-Sync Display CTS містить додаткове тестування цих інноваційних дисплеїв, а також новий логотип подвійного режиму, що дає змогу споживачам легше визначити діапазон продуктивності цих дисплеїв зі змінною частотою оновлення".



Важливо зазначити, що в оновленні Adaptive-Sync Display v1.1a жоден із критеріїв тестування не змінився. Усі продукти, які успішно пройшли сертифікацію відповідно до попередньої версії специфікації v1.1, як і раніше, сертифіковані відповідно до останнього оновлення. Усі вимоги Adaptive-Sync Display CTS, включно з частотою оновлення, мерехтінням, часом відгуку від сірого до сірого (включно з обмеженнями на перебір і недобір для забезпечення високої якості зображення), падінням частоти кадрів відео та тремтінням частоти кадрів відео, потрібно виконати за обох досліджуваних роздільних здатностей, зокрема щонайменше 144 Гц за максимальної роздільної здатності та щонайменше 1080p по вертикалі під час тестування в режимі зниженої роздільної здатності/максимальної частоти оновлення.

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