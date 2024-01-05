30 українських компаній отримають 750 тисяч євро грантів від EU4Business

5 января 2024 г., 10:25

До 25 тисяч євро на розвиток власної справи отримають переможці грантової програми від EU4Business. Це бізнеси, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів – 750 тисяч євро.

Компанії-переможці розташовані у 12 областях України. 27% з них заснували або очолюють жінки. Переможці мають використати грантові кошти до 31 березня. Більше деталей про процедуру одержання гранту дізнавайтеся на сайті «Українського фонду стартапів» за посиланням.

Грантова хвиля відбулася в межах програми EU4Business, яка співфінансується «Європейським Союзом» та урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

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