Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 614 вибухонебезпечних предметів

29 ноября 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 358 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 614 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 391,81 га



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 37 тис. 932, Херсонщині – 18 тис. 102, Донеччині – 15 тис. 786, Київщині – 11 тис. 788, Миколаївщині – 9 тис. 920, Чернігівщині – 7 тис. 190, Сумщині – 4 тис. 757.



З початку війни здійснено 186 тис. 763 виїзди, ліквідовано 22 тис. 824 пожежі, врятовано 5 тис. 684 особи, надано психологічну допомогу 268 тис. 798 особам.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 545 тис. 956 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 730 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 167 тис. 205 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

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