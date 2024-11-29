Витрати на інфраструктуру АІ перевищать 100 млрд дол. у найближчі 5 років

29 ноября 2024 г., 9:35

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Згідно з останніми даними IDC глобальний ринок інфраструктури штучного інтелекту знаходиться на шляху до безпрецедентного зростання і до 2028 року перевищить позначку в 100 мільярдів доларів.



У першій половині 2024 року організації збільшили витрати на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних для розгортання AI на 37% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 31,8 мільярда доларів.



Ринок інфраструктури АІ демонструє двозначне зростання вже дев'ять півріч поспіль, в основному завдяки інвестиціям у сервери для розгортання АІ. У першому півріччі на сервери припадало 89% загальних витрат, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Інфраструктура АІ, розгорнута в хмарних і спільних середовищах, становить 65% від загальних витрат на сервери для AI в першому півріччі 2024 р., оскільки гіперскейлери, провайдери хмарних сервісів і постачальники цифрових послуг розширюють свої інфраструктурні можливості. Традиційні підприємства, навпаки, значно відстають у впровадженні локальної інфраструктури АІ.



Сервери з вбудованим прискорювачем є кращою інфраструктурою для платформ AI: на них припадає 58% загальних витрат на серверну інфраструктуру AI, а в першій половині 2024 року їхня частка зросла на 63%. IDC прогнозує, що до 2028 року витрати на прискорені сервери перевищать 60% витрат на серверну AI-інфраструктуру, а середньорічний темп приросту складе 19% за 5 років.



Витрати на сховища в інфраструктурі AI обумовлені необхідністю управління великими наборами даних, необхідними для навчання моделей AI, а також зберігання даних для навчання, контрольних точок і сховищ даних для етапів виведення. У першому півріччі 2024 року ця категорія продемонструвала зростання на 36% у річному обчисленні, причому 56% витрат припадає на хмарні розгортання.



На світовому ринку інфраструктури AI лідирують США, на частку яких припадає майже половина загальних витрат у першому півріччі 2024 р., за ними йдуть КНР (23%), АТР (16%) і регіон EMEA (10%). Протягом наступних п'яти років IDC очікує, що регіон АТР зростатиме найшвидшими темпами (20%), за ним йтимуть США (16%), регіон EMEA (13%) і КНР (11%). До 2028 року IDC прогнозує, що витрати на інфраструктуру AI досягнуть 107 млрд дол., при цьому сервери, розгорнуті в хмарних середовищах, складуть 75% від загального обсягу ринку, а прискорені сервери - близько 56% від загального обсягу витрат.



«IDC очікує, що впровадження штучного інтелекту продовжить зростати значними темпами, оскільки гіперскейлери, CSP, приватні компанії та уряди в усьому світі надають йому все більшого пріоритету. Зростаюче занепокоєння щодо енергоспоживання інфраструктури штучного інтелекту стане фактором, який змусить центри обробки даних шукати альтернативи для оптимізації своїх архітектур та мінімізації енергоспоживання», - зазначила Лідіс Фернандес (Lidice Fernandez), віце-президент групи Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers IDC.

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