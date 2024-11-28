AI та нові горизонти українського бізнесу. Про що говорили на Forbes Tech 2024 

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24 листопада в Києві відбулася конференція Forbes Tech 2024 — один із провідних технологічних форумів України для обговорення сучасних викликів і трендів tech-галузі. Цього року ключовими темами стали майбутнє штучного інтелекту, цифрова трансформація та кібербезпека. Партнером події стала українська IT-компанія FAVBET Tech.
Серед них — Леонід Полупан, керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії, Анна Щербакова, віцепрезидентка та операційна директорка GlobalLogic Ukraine, Віталій Седлер, співзасновник і CEO Intellias, Максим Баланюк, керівник R&D Центру Metinvest Digital, CEO Vodafone Ольга Устинова та інші.
Один з ключових виступів на заході провів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який розповів про підвищення ефективності команд за допомогою впровадження OKR — системи встановлення цілей.
«Українські компанії, в тому числі й FAVBET Tech, успішно впроваджують AI-інструменти у свої робочі процеси та продукти. Це вимога часу та обставин — в умовах війни бізнес шукає найбільш ефективні та швидкі рішення, і в цьому плані штучний інтелект пропонує багато переваг. Вдячний всім учасникам Forbes Tech 2024 за обмін думками та підтримку інновацій в Україні», — каже Артем Скрипник.
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