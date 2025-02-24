Gartner: 40% витоків даних АІ будуть пов'язані з транскордонним GenAI

24 февраля 2025 г., 15:35

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За даними Gartner, до 2027 року понад 40% витоків даних, пов'язаних зі штучним інтелектом, будуть спричинені неналежним використанням GenAI за межами кордонів прямого використання.



Швидке впровадження технологій GenAI кінцевими користувачами випередило розробку заходів з управління даними та безпеки, що викликає занепокоєння щодо локалізації даних через централізацію обчислювальних потужностей, необхідних для підтримки цих технологій.



«Непередбачувана транскордонна передача даних часто відбувається через недостатній контроль, особливо коли GenAI інтегрується в існуючі продукти без чіткого опису або оголошення, - зазначив Йорг Фріч (Joerg Fritsch), віце-президент-аналітик Gartner. - Організації помічають зміни в контенті, який створюють співробітники за допомогою інструментів GenAI. Хоча ці інструменти можна використовувати для затверджених бізнес-додатків, вони створюють ризики для безпеки, якщо конфіденційні підказки надсилаються інструментам AI та API, розміщеним у невідомих місцях».



Глобальні прогалини в стандартизації АІ призводять до операційної неефективності.



Відсутність узгоджених світових передових практик і стандартів у сфері AI та управління даними загострює проблеми, спричиняючи фрагментацію ринку та змушуючи підприємства розробляти стратегії, орієнтовані на конкретні регіони. Це може обмежити їхню здатність масштабувати операції на глобальному рівні та отримувати вигоду від продуктів і послуг штучного інтелекту.



«Складність управління потоками даних і підтримання якості через локальну політику в галузі AI може призвести до операційної неефективності, - підкреслив Фріч. - Організації повинні інвестувати в просунуте управління та безпеку AI, щоб захистити конфіденційні дані та забезпечити дотримання нормативних вимог. Ця потреба, ймовірно, сприятиме зростанню ринків послуг з безпеки, управління та забезпечення відповідності АІ, а також технологічних рішень, які підвищують прозорість і контроль над процесами АІ».



Організації повинні діяти до того, як управління АІ стане глобальним завданням.



Gartner прогнозує, що до 2027 року управління АІ стане обов'язковою вимогою всіх суверенних законів і нормативних актів у сфері АІ в усьому світі.



«Організації, які не можуть інтегрувати необхідні моделі управління та контролю, вірогідно опиняться в невигідному конкурентному становищі, особливо ті, яким не вистачає ресурсів для швидкого розширення існуючих систем управління даними», - наголосив Фріч.



Щоб зменшити ризики витоку даних AI, особливо через транскордонне зловживання GenAI, і забезпечити дотримання нормативних вимог, Gartner рекомендує підприємствам кілька стратегічних кроків.



Удосконалити управління даними: Організації повинні забезпечити відповідність міжнародним нормам і контролювати ненавмисну транскордонну передачу даних, розширивши рамки управління даними, включивши в них керівні принципи для даних, оброблених AI. Це передбачає включення оцінок впливу на походження даних і передачу даних в регулярні оцінки впливу на конфіденційність.



Створити комітети з управління: Сформуйте комітети для посилення нагляду за АІ та забезпечення прозорої комунікації щодо розгортання АІ та обробки даних. Ці комітети повинні відповідати за технічний нагляд, управління ризиками та дотриманням нормативних вимог, а також за комунікацію та звітування про прийняті рішення.



Посилити безпеку даних: Використовуйте передові технології, шифрування та анонімізацію для захисту конфіденційних даних. Наприклад, перевіряйте довірені середовища виконання в певних географічних регіонах і застосовуйте передові технології анонімізації, такі як диференційована конфіденційність, коли дані повинні залишати ці регіони.



Інвестуйте в продукти TRiSM: Плануйте і розподіляйте бюджети на продукти і можливості управління довірою, ризиками і безпекою (TRiSM), адаптовані до технологій штучного інтелекту. Сюди входять управління AI, управління безпекою даних, оперативна фільтрація і редагування, а також синтетична генерація неструктурованих даних.

Gartner прогнозує, що до 2026 року підприємства, які застосовують засоби управління АІ TRiSM, споживатимуть щонайменше на 50% менше неточної або нелегітимної інформації, що зменшить кількість помилкових рішень.

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