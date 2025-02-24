Тепер резидентами Дія.City можуть також стати будь-які R&D-компанії

24 февраля 2025 г., 16:35

Кабмін розширив перелік видів діяльності в просторі для ІТ-компаній Дія.City. Тепер усі компанії, що займаються дослідженнями та розробками, можуть стати його резидентами. Це нові можливості для розвитку технологій і додаткові податкові переваги для бізнесу.

Раніше резидентами Дія.City могли бути тільки компанії, що займаються R&D в ІТ- та телекомі. Тепер спектр набагато ширший: біотехнології, мікроелектроніка, генна інженерія, оборонні технології тощо. Ці компанії розробляють та тестують продукти у всіх можливих сферах. Також уточнюються умови для вже наявних категорій – наприклад, включення вебаналітики для диджитал-маркетингу та створення акумуляторів для виробників БПЛА.

Розвиток R&D – це основа для інновацій, які можуть підняти рівень економіки та підтримувати сектор безпеки й оборони.

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