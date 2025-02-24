 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Тепер резидентами Дія.City можуть також стати будь-які R&D-компанії

24 февраля 2025 г., 16:35

Кабмін розширив перелік видів діяльності в просторі для ІТ-компаній Дія.City. Тепер усі компанії, що займаються дослідженнями та розробками, можуть стати його резидентами. Це нові можливості для розвитку технологій і додаткові податкові переваги для бізнесу.

Раніше резидентами Дія.City могли бути тільки компанії, що займаються R&D в ІТ- та телекомі. Тепер спектр набагато ширший: біотехнології, мікроелектроніка, генна інженерія, оборонні технології тощо. Ці компанії розробляють та тестують продукти у всіх можливих сферах. Також уточнюються умови для вже наявних категорій – наприклад, включення вебаналітики для диджитал-маркетингу та створення акумуляторів для виробників БПЛА.

Розвиток R&D – це основа для інновацій, які можуть підняти рівень економіки та підтримувати сектор безпеки й оборони.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  