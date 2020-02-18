Первая полностью оптическая технология скрытого шифрования

18 февраля 2020 г., 19:05

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Оптическое комплексное решение включает шифрование, передачу, дешифрование и обнаружение.

BGN Technologies, компания по технологиям передачи данных Университета им. Бен-Гуриона в Негеве (BGU), Израиль, вводит первую полностью оптическую технологию скрытого шифрования, которая будет значительно более безопасной и конфиденциальной для высокочувствительных облачных вычислений и сетей передачи данных в ЦОД. Новое полностью оптическое шифрование было представлено на конференции Cybertech Global, которая состоялась в конце января в Тель-Авиве, Израиль.

Сегодня информация все еще шифруется с использованием цифровых методов, хотя большая часть данных передается с использованием светового спектра в оптоволоконных сетях, - говорит профессор Дэн Садот (Dan Sadot), директор Лаборатории оптических коммуникаций, возглавляющий группу, которая разработала инновационную технологию. - Время уходит на безопасность и конфиденциальность технологии цифрового шифрования, которую можно читать в автономном режиме, если она записана и взломана с использованием интенсивной вычислительной мощности. Мы разработали оптическое комплексное решение, обеспечивающее шифрование, передачу, дешифрование и обнаружение».

Используя стандартное оптическое оборудование, исследовательская группа делает волоконно-оптический луч невидимым или скрытным. Вместо использования одного цвета светового спектра для отправки одного большого потока данных, этот метод распределяет передачу по многим цветам в полосе пропускания оптического спектра (в 1000 раз шире, чем цифровой) и намеренно создает несколько более слабых потоков данных, которые скрыты под шумом и ускользают от обнаружения.

Каждая передача - электронная, цифровая или оптоволоконная - имеет определенный уровень «шума». Исследователи продемонстрировали, что они могут передавать более слабые зашифрованные данные при более высоком уровне собственного шума, который не может быть обнаружен.

Решение также использует коммерчески доступную фазовую маску, которая изменяет фазу каждой длины волны (цвета). Этот процесс также выглядит как шум, который разрушает «согласованность» или способность перекомпилировать данные без правильного ключа шифрования. Оптическая фазовая маска не может быть записана в автономном режиме, поэтому данные уничтожаются, если хакер пытается их декодировать.

«По сути, инновационный прорыв заключается в том, что если вы не можете что-то обнаружить, вы не можете это украсть, - говорит профессор Садот. - Поскольку перехватчик не может ни читать данные, ни даже обнаруживать существование передаваемого сигнала, наша оптическая скрытая передача обеспечивает высочайший уровень конфиденциальности и безопасности для приложений с конфиденциальными данными».

Зафрир Леви (Zafrir Levy), старший вице-президент по точным наукам и разработкам в BGN, говорит: «Новый запатентованный метод, изобретенный проф. Садотом и его командой, очень полезен для различных применений, таких как высокоскоростная связь, конфиденциальная передача финансовых, медицинских данных или информации, относящейся к социальным сетям, без риска подслушивания или блокирования потока данных. Фактически, с помощью этого метода злоумышленнику потребуются годы, чтобы взломать ключ шифрования. Сейчас BGN ищет отраслевого партнера для внедрения и коммерциализации этой изменяющей игру технологии».

«Каждый центр обработки данных имеет линии 100G и 400G, и часть этих линий полностью зашифрована, - добавляет проф. Садот. - Существует необходимость в нецифровом шифровании для клиентов, которым требуется максимально возможная безопасность».

Эта полностью оптическая технология является расширением метода цифрового оптического шифрования, первоначально изобретенного проф. Садотом и его командой в сотрудничестве с проф. Залевским из Университета Бар-Илан.

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