Перше широкосмугове супутникове угруповання NTN LEO з технологією Open RAN

6 августа 2025 г., 12:25

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Корпорація EchoStar вибрала MDA Space як головного підрядника для своєї нової неземної мережі (NTN) низької навколоземної орбіти (LEO) з прямим зв'язком з пристроями (D2D).



Початковий контракт, вартістю близько 1,3 млрд дол., охоплює проєктування, виробництво і випробування першої партії з більш ніж 100 програмно-визначених супутників MDA AURORA D2D. Початкова конфігурація системи складається з 200 супутників, з можливістю розширення до тисяч залежно від попиту. Угруповання супутників LEO EchoStar буде надавати глобальні послуги голосового зв'язку, передачі текстових повідомлень і широкосмугового доступу безпосередньо на стандартні портативні пристрої 5G NTN.



З 2012 року EchoStar інвестувала понад 13 млрд дол. в діапазон 2 ГГц, придбавши компанії DBSD і TerreStar, які володіли ліцензіями FCC на діапазон 2 ГГц, а також трьома супутниками GEO в діапазоні S (один з яких вимагав дорогої модернізації). З того часу EchoStar очолює зусилля зі стандартизації діапазону 2 ГГц в 3GPP для 5G і розробки стандартів NTN 3GPP. Інвестиції EchoStar охоплюють придбання, інтеграцію, розгортання та експлуатацію діапазону 2 ГГц (включаючи сусідній блок H) в рамках своєї віртуалізованої хмарної автономної мережі 5G Open RAN в США, а також недавній запуск трьох супутників NGSO 2 ГГц (Lyra), обладнання наземних станцій та інші пов'язані з цим заходи. Всі ці інвестиції спрямовані на реалізацію бачення EchoStar про глобальну послугу D2D, плавно інтегровану з наземним зв'язком для всіх.



Сьогодні EchoStar володіє ексклюзивними ліцензіями в діапазоні 2 ГГц в США (AWS-4) і має право надавати послуги MSS через супутник в цьому спектрі. Компанія також має ліцензії на 30 МГц в діапазоні 2 ГГц в Європі, 40 МГц в Канаді в рамках довгострокового партнерства, 20 МГц в Мексиці і 30 МГц в Бразилії. EchoStar вже почала надавати послуги обміну текстовими повідомленнями в Європі з використанням діапазону 2 ГГц. У Північній Америці, за допомогою наявних супутників GEO, EchoStar запустить аналогічну послугу в першій половині 2026 року.



Нові супутники угруповання LEO будуть розроблені, виготовлені та випробувані на супутниковому об'єкті MDA Space. Угруповання буде використовувати до 25×20 МГц частот AWS-4/S-діапазону 2 ГГц. Вона буде повністю відповідати новоствореним стандартам NTN і 3GPP, що дозволить EchoStar після запуску надавати послуги обміну повідомленнями, голосового зв'язку, широкосмугової передачі даних і відео всім пристроям з поточними специфікаціями 3GPP NTN без будь-яких модифікацій. Крім того, угруповання буде під'єднано до масиву датчиків і мобільних транспортних засобів.



Постачання супутників заплановано на 2028 рік, а комерційне обслуговування почнеться у 2029 році. Загальна вартість нового проєкту LEO оцінюється в 5 млрд дол.



«Підрозділ EchoStar Hughes Communications понад 60 років займає провідні позиції у сфері супутникових і космічних технологій. Наш досвід в області супутникових технологій в поєднанні з нашою наземною мережею 5G Open RAN, що базується в США, забезпечує EchoStar унікальні можливості для реалізації цього нового великомасштабного широкосмугового супутникового комплексу LEO», — сказав Хамід Ахаван (Hamid Akhavan), президент і генеральний директор EchoStar. «Провідні на ринку технічні інновації, що надаються MDA Space, поряд з нашими глобальними правами на використання спектра S-діапазону/2 ГГц з найвищим пріоритетом ITU і нашими потужними можливостями з надання послуг, дозволять нам обслуговувати споживачів, підприємства, сектор громадської безпеки й державні установи в США, Європі та за їх межами. Що особливо важливо, це сприятиме зміцненню лідерства США в космічній економіці, що зростає».



«Вибір EchoStar наших нових програмно-визначених супутників MDA AURORA D2D для задоволення своїх високих технічних і комерційних вимог свідчить про довіру супутникових операторів до нашого глибокого досвіду і продуктів, нашого диференційованого продукту MDA AURORA і наших виробничих потужностей, що зростають», — зазначив Майк Грінлі (Mike Greenley), генеральний директор MDA Space. «Цей контракт також демонструє нашу стійку динаміку на ринку, оскільки ми стратегічно позиціюємо MDA Space як головного підрядника, якого обирають оператори супутникового зв'язку у сфері прямого зв'язку з пристроями та широкосмугового доступу».

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