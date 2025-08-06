Глобальний ринок хмарних сервісів наближається до 100 млрд дол. у квартал

6 августа 2025 г., 11:45

0

Tweet

Згідно з новими даними Synergy Research Group, світові витрати підприємств на послуги хмарної інфраструктури в другому кварталі 2025 року зросли майже до 99 млрд дол., що на 20 млрд дол. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це вже третій квартал поспіль, коли зростання становить 24-25% у річному обчисленні, що свідчить про потужне відновлення після 2023 року, коли середній темп зростання становив 19%. Головним каталізатором цього стрімкого підйому є генеративний штучний інтелект (GenAI).

Квартальні доходи провайдерів хмарних рішень зросли на 36 млрд дол. з початку 2023 року. Лідером ринку залишається Amazon, який утримує 30% частки, тоді як Microsoft (20%) і Google (13%) демонструють вищі темпи зростання. Серед провайдерів "другого ешелону" найвищими темпами зростають CoreWeave, Oracle, Databricks і Huawei. Компанія CoreWeave, яка два роки тому фактично не мала частки ринку, тепер отримує понад 1 млрд дол. квартального доходу від хмарних послуг завдяки своїм рішенням для AI та GPU, і вже наближається до входження у дванадцятку найбільших постачальників у світі.

Згідно з аналізом Synergy, дохід від послуг публічної інфраструктури як сервісу (IaaS) і платформи як сервісу (PaaS) становить основну частину ринку і зріс на 27% у другому кварталі. Домінування великих провайдерів тут ще більш відчутне: на трійку лідерів припадає 68% ринку публічних хмарних сервісів.

Ринок хмарних рішень продовжує стійко зростати в усіх регіонах світу. США залишаються найбільшим ринком з показником зростання 25%, значно випереджаючи весь Азійсько-Тихоокеанський регіон. Найбільшими ринками в Європі є Велика Британія та Німеччина, однак Ірландія, Іспанія та Італія демонструють найвищі темпи зростання.

Як зазначив головний аналітик Synergy Research Group Джон Дінсдейл (John Dinsdale), зараз "хороший час бути хмарним провайдером". Він прогнозує, що навіть після досягнення позначки у 100 млрд дол. за квартал, середньорічне зростання ринку протягом наступних п’яти років залишатиметься вище 20% завдяки, зокрема, бурхливому розвитку GenAI.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6