Перша в історії демонстрація когерентої динаміки квантового спінового скла на понад 5000 кубітів

25 апреля 2023 г., 15:05

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Компанія D-Wave є лідером у розробці та постачанні квантових обчислювальних систем, та послуг, а також є першим у світі комерційним постачальником квантових комп’ютерів, і єдиною, яка створює як квантові комп’ютери з відпалом, так і на базі моделі шлюзів.



Компанія опублікувала важливу статтю, в якій показано, що продуктивність її 5000-кубітного квантового комп’ютера Advantage є значно більшою, ніж класичні обчислення на проблемах оптимізації 3D спінового скла, складному класі проблем оптимізації.

Стаття — спільна робота вчених з D-Wave і Бостонського університету — під назвою «Квантова критична динаміка в 5000-кубітному програмованому спіновому склі» була опублікована в рецензованому журналі Nature і доступна тут https://www.nature.com/articles/s41586-023-05867-2. Спираючись на дослідження, проведене на 2000 кубітів у вересні минулого року, вивчення показує, що квантовий процесор D-Wave може обчислювати когерентну квантову динаміку у великомасштабних задачах оптимізації. Ця робота була виконана з використанням комерційного квантового комп’ютера D-Wave на основі відпалу, яким клієнти можуть користуватися вже сьогодні.

З безпосередніми наслідками для оптимізації, результати показують, що когерентний квантовий відпал може покращити якість рішення швидше, ніж класичні алгоритми. Спостережуване прискорення відповідає теорії когерентного квантового відпалу та демонструє прямий зв’язок між когерентністю та основною обчислювальною потужністю квантового відпалу.

«Це дослідження є значним досягненням для квантової технології, оскільки воно демонструє обчислювальну перевагу над класичними підходами для складного класу оптимізаційних проблем, — сказав д-р Алан Баратц (Alan Baratz), генеральний директор D-Wave. - Для тих, хто шукає докази неперевершеної ефективності квантового відпалу, ця робота пропонує остаточний доказ».

На сьогоднішній день D-Wave випустила на ринок п’ять поколінь квантових комп’ютерів і запустила експериментальний прототип своєї машини шостого покоління, систему Advantage2, у червні 2022 року. Очікується, що повна система Advantage2 матиме 7000+ кубітів, 20-канальних зв’язок і більшу узгодженість для вирішення навіть складніших проблем.

Система отримала широкий відгук у фахівців та провідних галузевих компаній.

«Це важливий прогрес у вивченні квантових фазових переходів на квантових відпалювачах. Він провіщає революцію в експериментальній фізиці багатьох тіл і є хорошим передвістям для практичного застосування квантових обчислень», — сказав Войцех Зурек (Wojciech Zurek), фізик-теоретик Лос-Аламоської національної лабораторії та провідний експерт з квантової теорії. Д-р Зурек широко відомий своїм новаторським внеском у системи конденсованої матерії завдяки відкриттю механізму Кіббла-Зурека (Kibble-Zurek), який лежить в основі фізики експерименту, описаного в цій статті.

«Ця робота знаменує собою важливий крок до великомасштабного квантового моделювання складних матеріалів, — сказав Хідетоші Нішіморі (Hidetoshi Nishimori), професор Інституту інноваційних досліджень Токійського технологічного інституту та один із перших винахідників квантового відпалу. - Тепер ми можемо очікувати, що нові фізичні явища будуть виявлені за допомогою квантового моделювання з використанням квантового відпалу, що зрештою призведе до розробки матеріалів, які мають значну суспільну цінність».

«Це одна з найважливіших експериментальних робіт, які коли-небудь проводилися в області квантової оптимізації, — сказав д-р Ендрю Кінг (Andrew King), директор з дослідження продуктивності D-Wave. «Ми продемонстрували прискорення в порівнянні з моделюванням відпалу, що повністю узгоджується з теорією, забезпечуючи високоякісні рішення для великомасштабних проблем. Ця робота показує чіткі докази квантової динаміки в оптимізації, яка, на нашу думку, прокладає шлях до ще більш складного вирішення проблем за допомогою квантового відпалу в майбутньому. Робота демонструє програмовану реалізацію лабораторних експериментів, які спочатку спонукали до квантового відпалу 25 років тому».

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