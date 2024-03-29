GenAI – наразі швидше розвага для молоді

29 марта 2024 г., 17:55

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Вже 79% опитаних українців чули про генеративний штучний інтелект (GenAI), який допомагає швидко створити необхідний контент – текст, зображення, музику або відео, показало онлайн-опитування статистичної вибірки з 1 тис. респондентів, проведене «Kantar Україна» у лютому. Втім лише 29% мали досвід користування його можливостями. Найбільший досвід використання GenAI має молодь у віці 18-29 років (41%) та кияни (37%).

Приміром, частка тих, хто мав досвід користування сервісом ChatGPT, зросла до 33% проти 26% у квітні 2023 року. Найвищі показники використання ChatGPT – серед молоді у віці 18-29 років (47%), киян (46%) та осіб, які характеризують свій матеріальний стан як вище середнього (41%). Також у порівнянні з минулим роком зросла частка й тих, хто користувався сервісами створення зображень на основі штучного інтелекту (13% проти 10% торік). Для третини користувачів ChatGTP є радше розвагою, аніж надійним джерелом інформації.

Тим часом понад 40% опитаних висловили сумнів, що можуть розпізнати текст, згенерований ChatGPT або іншою програмою на основі ШІ, та ще 38% були невпевнені з цього приводу. Водночас 20% українців стверджують, що можуть розпізнати текст, який написаний програмою на основі штучного інтелекту, а не людиною.

Понад третина опитаних довіряють тексту, згенерованому штучним інтелектом (34%). У той час як 25% схильні не довіряти тексту, якщо він створений ChatGPT чи іншою програмою на основі штучного інтелекту.

Водночас учасники опитування скептично ставляться до ідеї називати мистецтвом те, що створює ШІ. Так, картини, створені ШІ, для 38% опитаних не є справжнім мистецтвом. А з тим, що музика, згенерована ШІ, не має стосунку до мистецтва погоджуються 35% респондентів.

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