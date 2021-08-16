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Перебои с поставками комплектующих замедлили рост рынка изогнутых мониторов

16 августа 2021 г., 14:05
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Перебои с поставками комплектующих замедлили рост рынка изогнутых мониторов

Глобальные поставки мониторов с изогнутыми дисплеями в первой половине 2021 г. сдерживались дефицитом отдельных комплектующих, в частности панелей и контроллеров. С другой стороны, на фоне постепенного снятия карантинных ограничений в Европе и США, потребительский спрос, формировавшийся домоседами, также начал снижаться. Принимая во внимание эти факторы, аналитики из TrendForce оценили увеличение мирового рынка изогнутых мониторов в 2021 г. на уровне 10% «YoY». Подобная динамика будет соответствовать отгрузке в каналы около 15,6 млн устройств.

Во второй четверти года поставки упали на 6,1% «QoQ», до 3,41 млн мониторов. Лидирующую позицию сохранила Samsung (1,09 млн устройств), оставив за собой почти треть (32%) рынка. Направив в каналы 410 тыс. мониторов, на второй позиции разместилась AOC/Philips (доля рынка 12%). Замкнули рейтинг лучших MSI и Dell, оставившие за собой 10% и 8% рынка соответственно.

Стоит отметить, что SDC — крупнейший поставщик панелей для изогнутых мониторов прошлого года — в первом полугодии 2021 г. сократил производство ЖК-панелей для мониторов. Это обстоятельство негативно отразилось на результативности брендов, использующих панели SDC. В частности, поставки мониторов Samsung Electronics, AOC/Philips, HP и HKC во втором квартале года снизились на 21%, 36%, 64% и 32% «QoQ» соответственно. С другой стороны, поставки LGE, Acer и Dell выросли на 110%, 47% и 38%. Эти вендоры в своих моделях используют панели преимущественно от AUO и CSOT.

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