К 2025 г. в режиме ожидания зарядные устройства Samsung будут потреблять меньше 0,005 Вт

Компания Samsung Electronics представила Galaxy for the Planet («Galaxy для планеты»), платформу устойчивого развития подразделения мобильных коммуникаций, которая должна внести ощутимый вклад в борьбу с изменением климата во всех регионах присутствия компании.



Производитель определил первоначальные цели, которые должны быть достигнуты к 2025 году, чтобы сократить негативное воздействие на окружающую среду и уменьшить истощение ресурсов на всех этапах, от производства до утилизации продуктов Galaxy.



«Мы считаем, что каждый должен принимать участие во внедрении инновационных решений, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений. Samsung понимает, что наши усилия должны соответствовать нашему масштабу, нашему влиянию и размаху экосистемы Galaxy по всему миру. Galaxy for the Planet – важный шаг на нашем пути к более экологичному миру. Мы будем стремиться к нашим целям с открытостью и готовностью к сотрудничеству, которые движут всем, что мы делаем», – прокомментировал Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics.



В Samsung считают, что внедрение практик устойчивого развития на каждом этапе производства имеет решающее значение для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и созданию лучшего будущего для общества во всем мире и следующих поколений.



К 2025 году планируется использовать переработанные материалы во всех новых мобильных продуктах. Чтобы двигаться к экономике замкнутого цикла, Samsung инвестирует в разработку инновационных экологически чистых материалов для своих продуктов. Для достижения этой цели компания будет применять в конструкции мобильных устройств различные переработанные материалы, учитывая их прочность, эстетику и долговечность.



Samsung работает над полным прекращением использования одноразового пластика в упаковке продуктов к 2025 году. Для этого она уменьшает, удаляет и заменяет лишние элементы и материалы и внедряет экологически безопасные решения.



Компания уделяет приоритетное внимание энергосберегающим технологиям, которые повышают эффективность расходования и сокращают потребление электроэнергии. Samsung успешно снизила энергопотребление в режиме ожидания всех зарядных устройств для смартфонов до 0,02 Вт, что является одним из самых низких показателей в мобильной индустрии. Для развития этого прогресса, Samsung будет стремиться к достижению нулевого энергопотребления в режиме ожидания зарядных устройств для смартфонов, чтобы к 2025 году оно было менее 0,005 Вт.



Samsung сводит к минимуму количество отходов, образующихся в ходе производства мобильных устройств, и обязуется прекратить вывоз отходов на свалки к 2025 году. Компания также будет работать над сокращением электронного мусора в глобальных масштабах, оптимизируя жизненный цикл продуктов, совершенствуя процессы разработки, а также внедряя такие инициативы, как Galaxy Upcycling и программы trade-in.



Компания продолжит искать новые способы решения проблемы климатического кризиса и расширять свою роль в движении к Целям устойчивого развития ООН. Компания стремится прозрачно сообщать о своих достижениях и сотрудничать с коллегами по отрасли и другими партнерами на протяжении всего пути к экологичному будущему.

