PCI-SIG анонсувала специфікацію PCI-Express 8.0 зі швидкістю 256 ГТ/с

6 августа 2025 г., 10:25

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Консорціум PCI-SIG оголосив про початок роботи над специфікацією PCI Express (PCIe) 8.0, що, як очікується, подвоїть швидкість передачі даних порівняно з PCIe 7.0 до 256.0 ГТ/с. Реліз для учасників організації запланований на 2028 рік. Таким чином PCI-SIG продовжує традицію подвоєння пропускної здатності кожні три роки, щоб задовольнити потреби додатків наступного покоління.

Президент і голова PCI-SIG Ел Янес (Al Yanes) зазначив, що через зростаючі потреби в пропускній здатності даних для технологій, таких як AI, зберігається високий попит на продуктивність. «Технологія PCIe і надалі забезпечуватиме економічно ефективне міжз'єднання з високою пропускною здатністю та низькою затримкою, щоб відповідати потребам галузі», — підкреслив він.

Специфікація PCIe 8.0 матиме двосторонню пропускну здатність до 1 ТБ/с у конфігурації x16. У рамках її розробки технічні робочі групи PCI-SIG зосередяться на кількох ключових цілях: перегляд нових технологій роз’ємів, підтвердження цільових показників затримки та FEC, забезпечення надійності, а також збереження зворотної сумісності з попередніми поколіннями технології PCIe. Крім того, розробники приділятимуть особливу увагу вдосконаленню протоколів для підвищення пропускної здатності та подальшому зниженню енергоспоживання.

Аналітики вважають, що попит на технологію PCIe буде стійким у довгостроковій перспективі завдяки її високій пропускній здатності, масштабованості та енергоефективності. За словами головного аналітика ABI Research Ріса Гайдена (Reece Hayden), дата-центри вже готуються до впровадження технології PCIe 6.0 і виявляють великий інтерес до специфікації PCIe 7.0. Анонс PCIe 8.0 гарантує, що вимоги галузі до пропускної здатності будуть задоволені й у віддаленому майбутньому.

Нова специфікація орієнтована на підтримку таких програм, як штучний інтелект/машинне навчання, високошвидкісні мережі, граничні (Edge) та квантові обчислення. Вона також призначена для використання в таких ринках, як автомобільна промисловість, гіпермасштабні дата-центри, високопродуктивні обчислення (HPC) та військово-аерокосмічна сфера.

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