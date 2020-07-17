Партнерская программа HP Amplify создана для развития бизнеса в цифровую эпоху

17 июля 2020 г., 18:15

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Программа HP Amplify открывает партнерам доступ к обширной экосистеме решений для обмена опытом и совместной работы в эпоху цифровизации бизнеса.

Компания HP анонсировала партнерскую программу Amplify, которая с ноября будет доступна коммерческим партнерам, а розничные смогут подключиться к ней во второй половине 2021 г.

Amplify объединяет партнерские продукты, инструменты и тренинги HP, создавая новые возможности для повышения уровня сервиса. Теперь партнерская программа состоит из двух уровней с четкой системой вознаграждений: Synergy и Power. Чем больше инвестиции в дополнительные услуги со стороны партнера, тем выше его премия.

Потребители кардинально изменили свой подход к взаимодействию с брендами и процессу выбора высокотехнологичных товаров и услуг, все чаще совершая покупки через цифровые каналы: интернет-магазины, маркетплейсы и партнерские порталы. В то же время технологии и цифровая трансформация развиваются поразительными темпами, а бизнес-модели переходят от простых транзакций, ориентированных на разовую продажу, к долгосрочным контрактным отношениям.

В связи с этим, ИТ-индустрии в целом, и каналам сбыта в частности, необходимо модернизировать традиционную модель ведения бизнеса. В рамках новой партнерской программы HP использует происходящие вокруг цифровые изменения, предоставляя каналу возможности для будущего роста и обеспечивая высокий уровень клиентского сервиса.

HP Amplify разработана для реализации прогрессивных стратегий выхода на рынок, сочетающих в себе транзакционные, договорные и гибридные модели продаж. Программа основана на трех принципах: эффективность, потенциал и сотрудничество.

Наряду с трансформацией традиционной модели продаж, HP также внесла изменения в систему компенсационных выплат. Партнеры, как и раньше, будут получать бонусы по результатам выполнения плана и увеличения объемов, но при этом вводится инновационная система оценки и вознаграждений, которая учитывает различные стратегические активности на всех этапах продаж: от числа регистраций сделок до средней стоимости контракта и показателя удержания клиентов.

HP ориентируется не только на финансовые показатели партнеров. Вознаграждения также предусмотрены в рамках оценки их инвестиций по таким направлениям, как: развитие цифровых компетенций, уровня сервиса по доставке, онлайн-продаж или омниканального клиентского сервиса, безопасного обмена данными.

Показатели оценки будут классифицированы и адаптированы под различные сферы деятельности партнеров. HP Amplify предусматривает бонусы для партнеров, которые инвестируют в развитие электронной коммерции и стремятся превзойти конкурентов в условиях цифровой трансформации. Чем выше потенциал партнера в аккумуляции и безопасном обмене цифровыми данными, чем многообразнее его подходы к выходам на новые рынки, чем разнообразнее спектр услуг и специализаций, тем больше возможностей и бонусов он получит.

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