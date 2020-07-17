 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 28 (1224)

05.07 - 12.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Частотный анализ выявляет фальсификации, визуально неотличимые от реальности

17 июля 2020 г., 17:35
0 
 

Частотный анализ выявляет фальсификации, визуально неотличимые от реальности

Исследователи из Института информационной безопасности Хорста Гёрца в Рурском Университете г. Бохум (Германия) и Кластера передового опыта «Кибербезопасность в эпоху крупномасштабных противников» (Casa) разработали новый метод эффективной идентификации глубоко фальсифицированных изображений или дип-фейков.

В эту среду команда представила свою работу на Международной конференции по машинному обучению (ICML). Кроме того, исследователи выложили использовавшийся ими код в свободном доступе на GitHub.

Дип-фейками называют изображения, фальсифицированные с применением нейронных сетей глубокого обучения, а точнее, так называемых генеративных состязательных сетей (Generative Adversarial Networks, GAN). В этом методе работают две нейросети: одна генерирует картинку, а вторая пытается определить, реальное это изображение или подделка. Если фальсификация обнаруживается , то первая нейросеть изменяет свою картинку — пока она не становится неотличимой от реальной.

До сих пор глубоко фальсифицированные изображения анализировали с помощью сложных статистических методов. Группа из Бохума избрала другой подход: с помощью дискретного косинусного преобразования она трансформировала изображения в частотный вид, в котором оно представлено суммой различных косинусных функций.

Спектральный анализ показал, что в отличие от естественных изображений, которые в основном состоят из низкочастотных функций, в картинках, сгенерированных с помощью GAN, присутствуют артефакты в высокочастотной области.

«Наши эксперименты подтвердили, что эти артефакты возникают не только в изображениях, сгенерированных GAN. Они являются структурной проблемой всех алгоритмов глубокого обучения, — пояснил Джоэл Франк (Joel Frank) с кафедры системной безопасности. — Мы считаем, что артефакты, описанные в нашем исследовании, всегда будут указывать на глубоко фальсифицированное изображение, созданным с помощью машинного обучения. Таким образом, частотный анализ является эффективным способом автоматического распознавания компьютерных изображений».


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  