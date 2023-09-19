Панос Панай, керівник розробки апаратних рішень Microsoft перейшов до Amazon

19 сентября 2023 г., 16:31

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Як повідомляє Bloomberg, Панос Панай (Panos Panay), що займав пост Chief Product Officer у Microsoft перейшов на роботу до Amazon.com.

Він очолить бізнес-підрозділ, який займається розробкою Alexa і лінійки пристроїв Echo.

Як повідомляється, Юсуф Мехді (Yusuf Mehdi), директор з маркетингу компанії на споживчому ринку, замінить Паная на посаді директора з продуктів.

Панай приєднався до Microsoft майже 20 років тому, у 2004 році на посаді групового менеджера з продуктів. Чотири роки по тому він став генеральним директором підрозділу Surface та апаратного забезпечення для ПК. Microsoft випустила свій перший пристрій Surface, 10,8-дюймовий планшет Surface RT, у 2012 році.

Протягом наступних років портфель споживчого обладнання компанії значно розширився. Зараз лінійка Surface включає не лише планшети, але й різноманітні інші пристрої - від настільних комп'ютерів до Surface Duo 2. За останній фінансовий рік дохід по цьому напрямку склав 6,7 мільярдів доларів.

Панай був призначений директором з виробництва у 2018 році. Через три роки він став старшим віце-президентом, що, як повідомляється, зробило його частиною команди вищого керівництва Microsoft. На цій подвійній посаді Панай відповідав не лише за споживче обладнання компанії, а й за розробку Windows 11.

Раніше бізнес Amazon Echo та Alexa очолював ветеран індустрії Девід Лімп (David Limp). Під керівництвом Лімпа підрозділ розробив десятки пристроїв, серед яких смарт-колонки з підтримкою Alexa, носимі пристрої, планшети та домашній робот Astro. У серпні Amazon оголосив, що Девід Лімп йде на пенсію.

Перестановки в підрозділах споживчого обладнання Microsoft і Amazon відбуваються в той час, коли обидві компанії готуються представити свої новітні пристрої.

У середу Amazon проведе свій щорічний захід Devices & Services Event. Очікується, що там дебютують нові системи Echo та функції Alexa. Під час тогорічного заходу компанія на схожому заході представила понад півдюжини апаратних продуктів, включаючи новий Kindle і кілька бездротових мережевих систем.

Microsoft планує провести свій власний івент у четвер, на наступний день після Amazon. Останні повідомлення свідчать про те, що готується презентація двох нових пристроїв Surface.

Очікується, що Microsoft представить Surface Laptop Studio 2, оновлену версію свого топового ноутбука на базі Windows. Вважається, що машина буде оснащена відеокартою RTX 4060 від Nvidia Corp. і 64 гігабайтами оперативної пам'яті. Очікується, що також дебютує новий планшет початкового рівня Surface Go 4 з інтегрованими функціями штучного інтелекту для споживачів.

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