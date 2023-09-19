Bard тепер може взаємодіяти з програмами й сервісами Google

19 сентября 2023 г., 17:25

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Однією з найважливіших переваг Bard є можливість співпраці з генеративним штучним інтелектом, яка полягає в тому, що він може адаптувати свої відповіді до конкретного завдання. Наприклад, ви можете звернутися до Bard із проханням створити маршрут для майбутньої подорожі з друзями, скласти список онлайн-магазинів, які вас цікавлять, або навіть пояснити складну наукову тему дітям. Зараз Bard ще краще адаптує свої відповіді за вашими побажаннями, тож ви можете ще легше втілювати свої ідеї в життя.



На разі Google представляє найпотужнішу на сьогодні модель Bard і розширює доступ до функціональності, яка раніше була доступна лише в англомовній версії, новими мовами й у нових країнах, зокрема в Україні. Тепер Bard інтегрований з програмами й сервісами Google, щоб надавати більш корисні відповіді, і має покращену функцію, яка дозволяє легко перевіряти інформацію в мережі.



Продовжуючи відповідально розвивати Bard, Google розширює доступ до можливостей, які були раніше доступні лише англійською мовою. Тепер можна додавати зображення за допомогою Google Об’єктива й отримувати зображення з Пошуку у відповідях, а також змінювати відповіді Bard (наприклад, робити їх коротшими, довшими, простішими, менш формальними, більш професійними тощо). Ці функції тепер доступні для понад 40 нових мов і країн, включно з Україною.



За заявою Google, компанія запускає Bard Extensions (Розширення Bard) англійською мовою – абсолютно новий спосіб взаємодії та співпраці з Bard. За допомогою розширень Bard може знаходити й показувати потрібну інформацію з інструментів Google, як-от Gmail, Документи, Диск, Карти, YouTube, Google Авіаквитки й Готелі, навіть якщо потрібна інформація зберігається в різних програмах чи сервісах. Ця функція поки що доступна лише у версії англійською мовою.



Наприклад, якщо ви плануєте подорож, тепер ви можете попросити Bard обрати з Gmail дати, які підходять усім, переглянути інформацію в реальному часі про рейси й готелі, подивитися маршрути на Картах Google і навіть переглянути відео на YouTube про те, чим можна зайнятися в тому місці — і все це в межах однієї розмови.



Або у ситуації, коли ви подаєте заявку на нову роботу, можна використати Bard для допомоги у цьому процесі. Для цього достатньо попросити Bard “Знайди моє резюме під назвою “Червень 2023” на моєму Диску й підсумуй інформацію про мої навички у вигляді короткого абзацу” та продовжити працювати над своїм супровідним листом.



Якщо ви вирішите використовувати розширення Workspace, ваші дані з Gmail, Документів і Диска не будуть доступні рецензентам, не будуть використовуватися Bard для показу вам реклами або навчання моделі Bard. І, звичайно, ви матимете повний контроль над налаштуваннями конфіденційності й можливість вимкнути розширення в будь-який момент.



Зазначено, що відсьогодні, щоб легше перевіряти відповіді на запити англійською мовою, можна використовувати в Bard покращену кнопку Google. Коли ви клацнете на значок “G”, Bard прочитає відповідь і оцінить, чи є в Інтернеті контент, який її підтверджує. Якщо твердження можна оцінити, вони виділяються кольором. Ви можете клацнути на виділені фрази й дізнатися, чи знайшов Пошук інформацію, яка підтверджує чи спростовує їх. Ця функція поки що доступна лише у версії англійською мовою.



Тепер ділитися своїми розмовами з Bard з іншими користувачами стало ще простіше. Відсьогодні, коли хтось ділиться з вами своїм чатом Bard через загальнодоступне посилання, ви можете продовжити розмову у власному чаті й поставити Bard додаткові запитання на цю тему або використати цю розмову як початок для власного обговорення. Тепер ця опція буде доступна, зокрема, українською мовою.



Усі ці нові функції стали можливими завдяки оновленням нашої моделі PaLM 2. На основі відгуків були застосовані найсучасніші методи навчання, щоб допомогти моделі стати більш інтуїтивно зрозумілою і творчою. Отже, незалежно від того, чи хочете ви реалізувати творчий проєкт, почати розмову однією мовою й продовжити будь-якою з понад 40 інших або попросити про допомогу з кодуванням, відповіді Bard тепер будуть ще точнішими і якіснішими.

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