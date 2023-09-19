«Укртелеком» впроваджує технологію динамічного ID, незалежного від third-party cookies

19 сентября 2023 г., 15:35

0

Tweet

За заявою «Укртелекому», оператор впровадив технологію роботи з даними користувачів в онлайн середовищі Onion ID компанії myGaru. Це динамічний ID з контрольованим доступом та криптографічним захистом, побудований на базі технології ідентифікації користувачів, незалежної від third-party cookies.



Спираючись на чинне законодавство, європейські регулятори піклуються про приватність користувачів в інтернеті й вимагають від Google заблокувати використання third-party cookies в браузері Chrome. Це означає, що основний спосіб ідентифікації користувачів та збору інформації у 2024 році стане недоступним для рекламодавців і таких авторів контенту, як медіа, сайти, ігрові платформи тощо. Нагадаємо, що ще у 2020 році, компанія Apple заради посилення безпеки користувачів вже заблокувала використання third-party cookies у браузері Safari. Те саме зробив й інший популярний браузер Mozilla FireFox.



Безпека даних користувачів та їхнє використання третіми особами є питанням номер один у світі захисту приватності в онлайні. Зокрема, мова йде про необхідність чіткого регулювання того, як треті особи можуть обробляти інформацію про користувачів, а також про те, щоб останні могли самостійно вирішувати, як і де їх ідентифікують. Наявні рішення, як то дані з браузера користувача, не спроможні забезпечити ні належний рівень захисту даних, ні необхідну рекламодавцям крос-платформну ідентифікацію користувачів. І в цих умовах оптимальним стає рішення, що працює на базі інфраструктури інтернет-сервіс провайдера.



«Європейські органи провели колосальну роботу щодо регуляції використання даних користувачів інтернету. Звичні способи обробки інформації на ринку реклами, засновані на безконтрольному використанні статичних ідентифікаторів (third-party cookies, ID мобільного пристрою, IP адреси), вже перестають працювати», - розповідає Віталій Морозенко, засновник та СЕО myGaru. «Завдяки співпраці з телеком-операторами ми створюємо альтернативний простір з повагою до онлайн приватності. З нашою технологією інтернет-користувач отримує можливість безпосередньо впливати на те як його ідентифікують. З іншого боку, ми запускаємо нову технологічну еру для рекламодавців з широкими можливостями персоналізованого бренд-досвіду. Головна зміна полягає в тому, що дотримання приватності користувача стає не просто юридичним зобов’язанням для рекламодавців, а закладається в нашій системі на рівні базової технології та є умовою доступу до можливостей платформи», - додав Морозенко.



«Завдяки партнерству з myGaru, яке було запущене на нашій інфраструктурі перше у світі, «Укртелеком» зможе зробити свій вклад в безпеку персональних даних користувачів в українському інтернет-просторі. Унікальність технології Onion ID сприятиме розвитку нашого телеком-ринку, адже вона пропонує альтернативу підірваної регуляторами монополії глобальних гравців та дозволить українським інтернет-провайдерам отримувати додатковий дохід. Сподіваюсь, що інноваційний приклад «Укртелекому» стане поштовхом для інших українських інтернет-провайдерів, адже чим більше компаній запровадять цю технологію, тим більш привабливою вона буде для рекламодавців, а, отже, і більш дохідною для всього телеком-ринку», - зазначив про нову співпрацю Ігор Яремчук, заступник Генерального директора з комерційних питань компанії «Укртелеком».

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні