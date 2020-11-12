Palo Alto Networks поглотила Expanse за 800 млн долл.

12 ноября 2020 г., 9:25

0

Tweet

Компания Palo Alto Networks официально объявила о приобретении Expanse, что должно позволить расширить возможности ее портфеля продуктов Cortex.



Как сообщается, общая сумма сделки составит 800 млн долл. - их них 670 млн долл. будут выплачены наличными и акциями и плюс к этому акционеры Expanse получат 130 млн долл. в виде компенсационных выплат (суммы могут быть скорректированы).



Ожидается, что сделка будет завершена во втором финансовом квартале Palo Alto Networks при условии утверждения регулирующими органами и соблюдения других условий, необходимых для этого.



Компания Expanse, основанная в 2012 году, базируется в Сан-Франциско и разрабатывает решения, предназначенные для мониторинга поверхностей атак с целью оценки рисков и снижения угроз. Платформа Expanse включает в себя панель управления для обнаружения и мониторинга интернет-ресурсов, программное обеспечение для исследования подозрительной сетевой активности и анализа патернов трафика, а также включает набор API и инструментов для интеграции в ИТ-инфраструктуру.



«Мы очень рады добавить платформу Expanse к нашему набору продуктов Cortex. Интегрируя возможности управления поверхностью атаки от Expanse мы сможем предложить первое решение, сочетающее возможность получения представление того, как видит злоумышленник предприятие извне, с видом изнутри, что должно позволить проактивно устранять возникающие угрозы безопасности. Мы считаем, что это изменит правила игры в сегменте по обеспечению безопасности», отметил Ниакеш Арора (Nikesh Arora), глава Palo Alto Networks



На сегодняшний день Expanse получила финансирование в размере 136 млн долл. от таких инвестфондов как TPG, IVP и New Enterprise Associates.



Соучредители Expanse Тим Джунио (Tim Junio) и Мэтт Кренинг (Matt Kraning) присоединятся к команде Palo Alto Networks, после завершения сделки.



Сегодняшнее приобретение является уже третьим для Palo Alto Networks в 2020 г.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!