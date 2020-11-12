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Western Digital представила NVMe-решение для индустриального применения

12 ноября 2020 г., 10:25

Western Digital представила NVMe-решение для индустриального применения

На рамках выставки FMS 2020 компания Western Digital представила ряд новых продуктов. В частности был объявлен выпуск твердотельного накопителя Western Digital® IX SN530, который нацелен на использование в промышленных и автомобильных приложениях.

IX SN530, как заяверяет проивзодитель, представляет собой надежный твердотельный накопитель NVMe промышленного класса с улучшенной производительностью и выдерживающий даже экстремальные температуры. Диапазон рабочих температур - от -40 ° C до + 85°C, устройство выдерживает вибрацию 20G.

Также отмечается, что IX SN530 NVMe идеально подходит для использования в системах по решению задач автоматизации в таких сегментах, как промышленность, транспорт, медицина,  розничная торговля, а также может быть использован в робототехники и производстве дронов.

IX SN530 имеет достаточно высокие характеристики - скорость чтения до 2400 МБ/с.

Продукт доступен в компактном форм-факторе M.2 2230 или M.2 2280 с емкостью от 85 ГБ до 2 ТБ. Версии SLC будут доступны в январе 2021 года.

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