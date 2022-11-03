Освітній хаб «Google Знання» допоможе знайти ресурси для розвитку кожного в Україні

3 ноября 2022 г., 11:25

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За заявою Google, в Україні запущений освітній хаб «Google Знання», який має допомогти українцям отримувати нові навички та розвивати кар'єру, а Україні – рухатись до цифровізації навчання, попри важкі часи. Зазначено, Україна стала першою країною у світі, де було представлено локальну версію цього освітнього хабу.



Завдяки «Google Знання» українські користувачі зможуть легше знаходити усі ресурси, які має Google для отримання знань. Освітній хаб допоможе будь-кому в Україні вивчати будь-що у світі, незалежно від того, чи це знання для школи, знання для роботи чи знання для життя.



В розділі “Знання для школи” можна знайти ресурси Google призначені для освітян, учнів та їхніх батьків, щоб відкрити нові інструменти для навчання і викладання онлайн. Розділ «Навчайте» – це ресурс з інструментами й порадами для вчителів та батьків, необхідними для навчання учнів. До Google Families зібрані поради, щоб кожна сім’я могла навчитися користуватися технологіями впевнено. Посібник з безпеки дітей в Інтернеті допоможе вчителям та батькам навчити дітей необхідних навичок, завдяки яким вони зможуть користуватись Інтернетом безпечно й обачно. Є також онлайн-платформа "Навчання" на YouTube з відеоуроками з різних дисциплін для учнів середніх та старших класів.



Розділ “Знання для роботи” містить ресурси, які стануть у пригоді тим українцям, хто прагне набути практичні навички, знайти нову роботу та розвинути свій бізнес у цей складний час. До його складу входить розділ «Нові цифрові можливості з Google» – сайт, де зібрані навчальні ресурси від Google задля досягнення швидшого розвитку та стійкого відновлення економіки.

Digital Workshop – платформа для тих, хто хоче удосконалити навички роботи в Інтернеті, потрібні для розвитку бізнесу, кар’єрного зростання чи просто для впевненості у власних силах.

Професійні сертифікати містить гнучкі навчальні онлайн-програми, які допоможуть отримати важливі практичні навички, а також отримати сертифікат про здобуття навичок у професіях, що мають попит.



Програма «Розвивайте кар’єру з Google Cloud» допоможе ІТ-розробникам і студентам отримати практичні та потрібні навички з основ роботи з хмарними технологіями, необхідні для розвитку кар’єри або пошуку нової роботи. А «Google для малого та середнього бізнесу» – це ресурси й поради, які можуть стати в пригоді для українського бізнесу у цей скрутний час.

Market Finder – безплатний сервіс, який допомагає компаніям виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та партнерів, збільшувати експортні продажі онлайн тощо.



В розділі “Знання для життя” зібрані всі ресурси Google, створені, щоб відкривати світ, розвиватися, та заохочувати допитливість:

Пошук – знаходьте потрібну інформацію і навіть більше.

YouTube – дивіться корисні відео на різні теми.

Google Перекладач – перекладайте різними мовами.

Планета Земля – відкривайте для себе світ за допомогою сервісу.

Google Об'єктив – шукайте те, що бачите.

Google Книги – знаходьте потрібну книжку через сервіс пошуку.

Google Академія – шукайте наукову літературу на будь-яку тему.

Центр безпеки – дізнайтеся більше про захист вашої безпеки в Інтернеті.

Інформаційним партнером хабу є Міністерство цифрової трансформації України та національний проєкт “Дія.Цифрова освіта”. Інформаційним партнером розділу “Знання для школи” виступає Міністерство освіти та науки України. Також запуск «Google Знання» підтримує Київська міська державна адміністрація.

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