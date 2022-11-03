Загальний квартальний виторг Qualcomm зріс в річному вимірі на 22% до 11,39 млрд дол.

3 ноября 2022 г., 10:25

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Акції Qualcomm впали на 7% на розширених торгах в середу після того, як виробник повідомила про гарні фінансові результати в четвертому кварталі, але дала погані прогнози на перший квартал наступного фінансового року.



Загальний виторг зріс в річному вимірі на 22% до 11,39 млрд дол., проти 11,37 млрд дол., очікуваних аналітиками, згідно з даними Refinitiv.



«З огляду на невизначеність, викликану макроекономічним середовищем, ми оновлюємо наш прогноз щодо обсягів продажів телефонів 3G/4G/5G на 2022 календарний рік з середньорічного однозначного відсоткового зниження до низького двозначного відсоткового зниження, - йдеться в повідомленні Qualcomm. - Швидке погіршення попиту і ослаблення обмежень пропозиції в напівпровідниковій промисловості призвели до збільшення запасів каналів».



Виручка в категорії Qualcomm CDMA Technologies, або QCT, яка включає в себе чіпи для смартфонів, радіочастотні компоненти, автомобільні чіпи і пристрої інтернету речей, склала 9,9 млрд дол. Це на 28% більше ніж рік тому, і навіть трохи вище ніж консенсус-прогноз аналітиків StreetAccount у 9,87 млрд дол..



У сегменті QCT виручка від чипів для мобільних телефонів склала 6,57 млрд дол., що на 40% більше і трохи нижче консенсус-прогнозу StreetAccount в 6,59 млрд дол. Виручка від продажів автомобільних чіпів зросла на 58% в річному обчисленні до 427 млрд дол. Бізнес IoT Qualcomm, який виробляє малопотужні мікросхеми для підключених пристроїв, зріс на 24% до 1,92 млрд дол. Обсяг продажів інтерфейсних радіочастотних чипів впав на 20% до 992 млн дол.



Підрозділ Qualcomm Technology Licensing, або QTL, інший великий підрозділ Qualcomm, який концентрується на ліцензійних зборах, пов'язаних з 5G і іншими технологіями компанії, приніс 1,44 млрд дол. доходу, що на 8% вище ніж рік тому, але нижче консенсус-прогнозу StreetAccount в 1,58 млрд дол..



Під час телефонної розмови з інвесторами в середу генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон (Cristiano Amon) сказав, що напівпровідникова промисловість стикається з макроекономічними побічними вітрами, «від яких ми не застраховані». Він додав, що компанія вже здійснила заморожування найму і готова до подальшого скорочення операційних витрат, якщо це буде необхідно. «Ми знаходимося в сильній позиції для управління короткостроковими зустрічними вітрами», - сказав Амон.



Протягом кварталу Qualcomm заявила, що продовжила патентно-ліцензійну угоду з Samsung до 2030 року. А компанія Arm подала позов проти Qualcomm через порушення ліцензійних угод і порушення прав на торговельну марку.



Що стосується прогнозу Qualcomm, то мова йде про скоригований прибуток в першому фінансовому кварталі в розмірі від 2,25 до 2,45 долара на акцію при виручці 9,2-10 млрд дол.. Аналітики, опитані Refinitiv, очікували прибуток на акцію в розмірі 3,42 дол. І виручку в розмірі 12,02 млрд дол..



Акції Qualcomm впали на 37% в цьому році, в той час як індекс S&P 500 знизився на 20% за той же період.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада