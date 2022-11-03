Поставки планшетів і хромбуків продовжили знижуватися в 3-му кварталі

3 ноября 2022 г., 12:35

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Згідно з попередніми даними IDC світові поставки планшетів у третьому кварталі знизилися на 8,8% в річному обчисленні, склавши 38,6 млн одиниць.



Для ринку планшетів це був п'ятий квартал падіння поспіль.



Поставки хромбуків також зазнали труднощів у цей період, впавши на 34,4% до 4,3 млн одиниць.



Обидва ринки перейшли від галузей з обмеженою пропозицією до галузей з високим попитом, оскільки споживчі та освітні витрати сповільнилися в умовах економічної невизначеності.



Китайські постачальники продовжують успішно працювати на ринках, що розвиваються, де існує низький попит. Санкції проти багатьох постачальників також дозволили китайським виробникам, таким як Huawei, добре працювати на російському ринку. Тим часом, поява недорогих китайських OEM-виробників, таких як Realme, Xiaomi, Oppo та інші, сприяла посиленню конкуренції в сегменті пристроїв нижнього цінового діапазону. Однак ці досягнення все ще не змогли компенсувати спад, який зазнали основні виробники планшетів.



«Після масового зростання в 2020 і 2021 роках, в цьому році очікувався спад на ринку планшетів. Зараз ринок відчуває не тільки уповільнення попиту, але і деякі сильні макроекономічні перешкоди. Незважаючи на те, що більшість планшетів (Android) та хромбуків мають нижчу вартість, ми спостерігаємо занепокоєння покупців навіть у нижньому ціновому сегменті. Це значною мірою зумовлено зростаючими економічними проблемами, - говорить Ануропа Натарадж (Anuroopa Nataraj), старший аналітик відділу відстеження мобільних і споживчих пристроїв IDC. - Однак з моменту пандемії планшети знайшли набагато більше варіантів використання, починаючи від їх ролі в робочому просторі і закінчуючи як очним, так і дистанційним навчанням, розвагами і навіть цифровими перетвореннями в різних вертикалях».



«Хромбуки стикаються з низкою проблем в індустрії, не всі з яких пов'язані з обмеженнями платформи, - компнтує ситуацію Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи IDC по відстеженню мобільних і споживчих пристроїв у світі. - Ми твердо віримо, що хромбуки продовжать відігравати фундаментальну роль в сегменті персональних комп'ютерів і в кінцевому підсумку збільшать свою присутність в порівнянні з іншими існуючими платформами. Але зростання буде продовжувати стримуватися, оскільки галузь адаптується до нового середовища, в якому ми всі живемо. Ми бачили, як багато великих брендів ПК розставляють пріоритети навколо можливостей в рамках простору ПК на базі Windows, і без їх підтримки з боку пропозиції ринок хромбуків буде продовжувати розвиватися досить повільно".

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