Определены наиболее популярные 5G-смартфоны прошлого года

26 февраля 2020 г., 15:05

По обнародованным аналитиками Omdia (бывшая IHS Markit) данным, в 2019 г. мировой рынок освоил 14,7 млн смартфонов с поддержкой 5G. Несмотря на то, что в ближайшие годы модели с поддержкой 5G окажутся доминирующими, по состоянию на начало 2020 г. за ними было лишь 1,1% общемировых поставок.

Среди доступных потребителям моделей наиболее востребованной оказалась Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, поставки которой достигли 2,6 млн устройств. На второй позиции разместилась Mate 30 Pro 5G от Huawei, отчитавшаяся 2,5 млн отгруженных смартфонов. В Тор-5 наиболее востребованных 5G-смартфонов практически все места достались Samsung. В целом за год корейцы взяли почти половину (49%) рассматриваемого рынка, а за Huawei осталось 27%. Следом разместились vivo и Oppo, контролировавшие 12 и 5% глобальных поставок соответственно.

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