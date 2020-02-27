InterSystems несёт NLP-технологии в массы с открытием кода iKnow

27 февраля 2020 г., 9:35

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Компания InterSystems, специализирующаяся на ИТ-платформах для здравоохранения, бизнеса и правительства, объявила об открытии исходного кода iKnow. Эта библиотека для обработки естественного языка (NLP) распознаёт фразы и их контекст на английском, немецком, голландском, французском, испанском, португальском, шведском, русском, украинском и японском языках.

iKnow была изначально разработана бельгийской фирмой i.Know. InterSystems поглотила её в 2010 г. для того, чтобы интегрировать iKnow в свои продукты Caché и IRIS Data Platform.

Перемещение кода iKnow в общий доступ на GitHub облегчит внедрение этой NLP-технологии в приложения и бизнес-процессы внутри и за пределами экосистемы IRIS. Это также позволит клиентам настраивать и расширять языковые модели iKnow на базовом уровне, сверх того, что возможно в рамках фиксированных циклов выпуска проприетарных продуктов.

Как отмечает директор по исследованиям фирмы IDC, Синтия Бургхард (Cynthia Burghard): «В условиях постоянно сокращаемых бюджетов решения с открытым исходным кодом для NLP будут привлекательным вариантом для любой организации, желающей применить автоматизацию к своей работе».

Со своей стороны InterSystems будет продолжать поддерживать iKnow как часть платформы InterSystems IRIS для сценариев использования, связанных с исследованиями и поиском, и предоставит долгосрочную поддержку открытым проектам. Для клиентов IRIS доступ к технологии InterSystems iKnow будет бесплатным.

«Открытие InterSystems iKnow для общественности является частью нашей инициативы, направленной на то, чтобы предоставить клиентам, партнерам и более широкому технологическому сообществу инструменты и ресурсы, необходимые для полного раскрытия их потенциала и внесения долгосрочного вклада в здравоохранение, бизнес, госсектор и пр.», — заявил Джефф Фрайд (Jeff Fried), директор продуктового менеджмента для InterSystems IRIS Data Platform.

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