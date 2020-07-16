OPPO SuperVOOC и AirVOOC – полная зарядка смартфона за 30 мин

16 июля 2020 г., 11:05

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Бренд OPPO провел онлайновую глобальную презентацию своей новой технологии зарядки, которая значительно ускоряет процесс пополнения запаса аккумулятора мобильных устройств.

Несмотря на проблему со своевременным стартом презентации на Youtube-канале OPPO, связанную с ограничениями работы с этим сервисом из-за Великого Китайского Брандмауэра, мне все же удалось оперативно познакомиться с материалами этой презентации. И нужно признать, что разработчики компании таки сумели удивить. Ключевым докладчиком был Джефф Чжан, главный научный сотрудник в области технологий зарядки и старший директор по аппаратному обеспечению OPPO. И было чрезвычайно удивительно увидеть в его руках миниатюрные ЗУ с заявленной мощностью 110 Вт. На секрете их схемотехники остановимся далее. А начнем с объяснения сути новой высокоскоростной технологии заряда аккумуляторов, которая, по заявлению OPPO, позволяет на 100% пополнить их запас всего за полчаса.



Аккумулятор из 6 ячеек заряжается тремя параллельными потоками

Число выводов на катоде и аноде аккумулятора увеличено для более равномерного распределения тока заряда

Поскольку живая трансляция с переводом с китайского так и не сложилась, журналисты получили предварительно записанный ролик с объяснением сути разработки. Как следует из объяснения, процесс заряда батареи ускоряется за счет распараллеливания на три потока. При этом используется аккумулятор, в котором увеличено число выводов с протяженных по размерам анода и катода. Это позволяет вести заряд в ускоренном темпе.



Кроме того, конструкция заряжаемого мобильного устройства включает десяток датчиков температуры, так как главным приоритетом является безопасность эксплуатации. И на основе собираемой с этих датчиков информации выполняется управление процессом зарядки: температура не должна превышать 40°C.

Обмен данным происходит по USB-шине с шифрованием, причем задействовать новую технологию можно только при использовании сертифицированных кабелей под порт USB-C.



Кроме проводной зарядки на презентации OPPO также была представлена и беспроводная под брендом AirVOOC. При мощности 65 Вт она также позволяет полностью восстановить запас аккумулятора за полчаса. Секретом конструкции AirVOOC является использование двух работающих параллельно беспроводных каналов с возможностью передачи 40 и 25 Вт. Кроме того, в конструкции подставки предусмотрена система отвода тепла, которая позволяет не превышать предел в 40°C.



Заявлено, что скорость зарядки одинакова для проводного и беспроводного подключений

А теперь про упомянутые вначале компактные мощные ЗУ. Признаться, когда я увидел их в руках выступающего, просто не поверил глазам — настолько контрастировали их габариты с заявленной мощностью. Секрет открылся после знакомства с особенностями схемотехники.

Знакомство с новой технологией ускоренной зарядки провел Джефф Чжан

Оказывается, конструкторы OPPO решили отказаться от традиционной схемы преобразования с использованием компактных высокочастотных трансформаторов и электролитических конденсаторов. Вместо этого в новых ЗУ установлен высокочастотный галлий-нитридный (GaN) ключ и обжимные диоды, по заверению выступающего, впервые используемые в потребительской электронике.

Понятно, что в такой схеме просто невозможно добиться постоянного напряжения без пульсаций. Но как считает эксперт OPPO, в этом и нет нужды, так как схемы электроники мобильных устройств получают питание от встроенной батареи, которая выполняет функции ИБП. Поэтому такая схемотехника, позволяющая реализовать невиданную прежде компактность, по словам Джеффа Чжана, найдет широкое применение в дальнейшем. Вот только не понятно, как быть с этими помехами в сети общего пользования в офисах и квартирах.



А какое для вас значение имеет высокая скорость зарядки и компактность ЗУ? Кстати, о сроках появления на рынке коммерческих решений на базе технологий AirVOOC и SuperVOOC в презентации OPPO не сообщалось.

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