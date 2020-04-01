Операторские сети и COVID-19

1 апреля 2020 г., 11:05

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Мы уже опубликовали оценки экспертов локального рынка, связанные с влиянием введения карантина на работу операторов. А вот и оценка ситуации на глобальном уровне, подготовленная Nokia на базе данных, которые были получены в операторских сетях.

Крейг Лабовиц разместил на сайте компании Nokia анализ данных касательно первых последствий COVID-19 для операторских сетей. Из-за пандемии коронавируса в мире возникла небывалая ситуация. Заблокированы целые страны. Людям приходится прекращать или минимизировать все физические (социальные) контакты. Единственным спасением — в буквальном и переносном смысле — стала широкополосная связь: с ее помощью мы узнаем новости, выполняем работу (в удаленном режиме), общаемся и развлекаемся.

По странам и континентам катится волна экстренных чрезвычайных мер. Давайте посмотрим, какое влияние оказывает глобальная пандемия на сетевой трафик. Можно предположить, что текущая ситуация в сетях связи — это «прообраз будущего» для всех остальных сетей.

Nokia проанализировала данные по нескольким западноевропейским сетям за неделю, начиная с 9 марта 2020 года. Рассмотрены все объемы и модели трафика. И хотя новая реальность только начинает оказывать свое влияние, уже сегодня стал очевидным целый ряд сетевых аномалий и тенденций.

В некоторых странах Западной Европы введен карантин. В анализе Nokia «День 1» — это день, когда решение о введении карантина вступило в силу. Кроме того, Nokia рассмотрела ситуацию в первый уикенд после введения карантина. В анализе это «Уикенд 1» (или «Воскресенье 1» в «Уикенде 1»). Nokia сравнивала трафик день в день (рабочий день с рабочим днем и выходной день с выходным). День на неделе после введения карантина сравнивался с аналогичным днем предыдущей недели.



В «День 1» и «Воскресенье 1» замечен значительный рост использования популярных мессенджеров и социальных сетей. В «День 1» один из наиболее популярных мессенджеров — WhatsApp — показал рост на 117–217%. Кроме того, большие всплески наблюдались в утренние часы в первый день закрытия школ. Также зарегистрирован шестикратный (на 500%) рост трафика в «Воскресенье 1». Но несмотря на эти пики, доля трафика WhatsApp (в Гбит/с) в общем объеме сетевого трафика осталась в пределах допустимого.

В индустрии онлайновых развлечений рост трафика Netflix показал, что люди стали просматривать потоковое видео в более ранние часы (утром или сразу после обеда). Хотя вечерний трафик вырос всего на 20% по сравнению с предыдущим периодом, общий объем дневного трафика увеличился на 97% по утрам и от 27% до 42% в начале второй половины дня, что оказало значительное влияние на общее увеличение объемов сетевого трафика.

В выходные дни объем трафика Netflix оказался гораздо более тревожным. Он вырос от 54% до 75% (в пиковые часы) по сравнению с предыдущей неделей и внес существенный вклад в общий рост сетевого трафика. Вечерние часы выходных дней всегда являются пиковыми для большинства сетей, поэтому «Уикенд 1» стал настоящим испытанием для сетей связи — как по темпам роста, так и в абсолютных цифрах (разница достигла терабитного уровня).



В «День 1» общий объем сетевого трафика увеличился от 30% (в 17.00) до 80% (в 21.00). При этом на протяжении всего дня наблюдались пики трафика от 50% до 70%.

Общий объем воскресного трафика в «Уикенд 1» вырос от 34% до 97%. В некоторые моменты объем дополнительного трафика в сетях доходил до терабитного уровня. Обычно для определения достаточности сетевых ресурсов используются объемы «нормального» уикенда (когда люди активно используют потоковое видео и игровые приложения). В этом смысле «Уикенд 1» оказался настоящим стресс-тестом для всех сетей. Хорошо, что сети справились с этим неожиданным пиком без ущерба для качества услуг. Плохо, что стремительный рост трафика может стать новой тенденцией. Так это или нет, покажет будущее.

Nokia видит рост трафика в проводных и беспроводных сетях. Но поскольку во время карантина большую часть дня мы будем проводить дома, основная нагрузка падет на проводные сети. Операторам нужно сделать так, чтобы их интернет-инфраструктура выдержала новую нагрузку. Операторские сети должны получить необходимые ресурсы и возможности для поддержки всех сервисов с высокой производительностью в условиях повышенного спроса.

По мнению эксперта Nokia, операторам стоит отслеживать в реальном времени нагрузки в своих сетях. Производитель располагает таким инструментом: Nokia Deepfield позволяет в реальном времени получать весьма подробные и точные (до уровня приложений) многомерные данные о сетях, сервисах, сетевых потоках и методах использования сетевых услуг. Причем, с помощью именно этой технологии был проведен анализ и получены все графики для данной статьи.

Крейг Лабовиц считает, что в нынешней кризисной ситуации есть один положительный момент. Это современное состояние технологий. Новейшие средства связи предоставили нам возможность общаться и работать в любом месте и в любое время: дома, в операторских сетях и в системах интернет-гигантов. Современные сетевые технологии выдержали удар нынешнего кризиса. Однако помимо текущих инвестиций в сети 5G и волоконно-оптическую инфраструктуру нам могут понадобиться новые капиталовложения в развитие проводных, беспроводных и конвергентных сетей, чтобы сделать их еще более устойчивыми и готовыми к будущему.

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