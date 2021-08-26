Операционной системе Linux исполнилось 30 лет

26 августа 2021 г., 17:33

Linux 25 августа исполнилось ровно 30 лет. Отсчет этой операционной системе принято вести с момента, когда Линус Торвальдс (Linus Torvalds), на тот момент студент университета в Хельсинке, отправил письмо в группу comp.os.minix.



25 августа 1991 г. был сделан первый шаг в разработке системы, которая стала самой популярной в мире и на сегодняшний день используется уже в трех миллиардах устройств.



Сегодня на Linux работают самые разные устройства — от небольших IoT-датчиков до суперкомпьютеров. И хотя система не стала массовым решением на рынке персональных компьютеров, она легла в основу ОС Android, которая на данный момент доминирует в сегментемобильных устройств.



С самого начала система Linux стала распространяться в виде свободного программного обеспечения на условиях GNU General Public License и в ее разработке приняли участие сотни тысяч человек. Именно в этом кроется тот гигантский успех, который удалось достичь детищу Линуса Торвальдса за прошедшие 30 лет.

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